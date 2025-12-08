ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

實況大獎「最佳VTuber」得主花生炎上　1句話遭網酸：他不該拿？

記者黃冠瑋／綜合報導

一年一度專為實況主打造年度獎項The Streamer Awards已於近日圓滿落幕，而今年度「最佳VTuber」由實況主TheBurntPeanut擊敗強敵Ironmouse獲得。然而由於得主只是運用簡陋花生套皮，再加上本人上台發表自嘲「不是VTuber」，引起網上討論VTuber文化定義，並認為這段話屬實不尊重，並質疑該獎項標準。

▼實況大獎「最佳VTuber」得主花生玩笑遭網質疑。（圖／翻攝自YouTube／The Streamer Awards）

▲▼實況大獎「最佳VTuber」得主花生玩笑遭網質疑。（圖／翻攝自YouTube／The Streamer Awards）

TheBurntPeanut作為此次爭議焦點，其實許多網友們都聚焦在「投入精力」與「文化尊重」方面，看似光鮮亮麗的VTuber皮膚，其一背後都需要經過繪師、建模師等龐大的技術與創意構想，甚至耗資鉅額才能打造而成。然而TheBurntPeanut運用簡易特效花生就獲得「最佳VTuber」獎項，對於那些耗資打造VTuber皮膚而言，無疑是妥妥地打臉他們的努力。

其二讓TheBurntPeanut會遭到如此炎上最主要原因，其實是他在台上發表感言時笑稱，「雖然自己是PTuber（peanut tuber），但仍感到十分榮幸」，一句看似普通話語，但卻是有點暗諷就算不是VTuber也能獲得該獎項。雖說如果有長年在追隨TheBurntPeanut粉絲就會知道，其實TheBurntPeanut過去有套用傳統VTuber人皮形象，不過後來才改成忠實自我的花生套皮，因此他此次獲獎某種程度上算實至名歸。

對此，同為角逐該項大獎並蟬聯兩屆人氣VTuber鐵鼠Ironmouse則出面力挺TheBurntPeanut，其中就表示，「我對所有因為TheBurntPeanut得獎而生氣的人感到羞愧。該類別中的每位VTuber都值得獲獎」，同樣也有部分粉絲認為VTuber本來就沒有明確定義，因此只要有虛擬化身，不論是多少成本，或怎樣的形式，都應該算是 VTuber，不該被付出與VTuber皮膚價格劃上等號所綁住，核心應該是在於如何帶給觀眾娛樂有趣的內容。

另外值得一提的是，The Streamer Awards最早是從2022年開始，對於許多實況主而言，能獲得典禮上其中之一獎項，無疑是對自己所付出的一種肯定，而獎項提名標準一直以來都採取由觀眾率先提交名單，官方再彙整並決定進入投票階段的最終入圍者，每個獎項類別也會額外加入一名由評審遴選的候選人，其中以70%大眾票再加上30%評審票，決出該年度獲獎得主。在眾多獎項中就有專門為VTuber所設立的「最佳VTuber」大獎，而此次入圍分別有Chibidoki、Ironmouse、Kenji、Mori Calliope 與 TheBurntPeanut。
 

