全球遊戲市場規模將達2057億美元　PC年增5.7%領先各平台

記者楊智仁／綜合報導

根據Ampere Analysis報告指出，全球遊戲市場規模將於2026年達到2,057億美元，PC平台年增率5.7%領先各平台。遊戲產業不斷成長，跨平台發展與國際合作需求持續升溫，作為全球首檔電玩盛會，2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日登場，商務區展出規模全面擴大，首度移師南港展覽館1樓舉行。

▲▼電玩展。（圖／廠商提供）

截至目前已吸引來自17個國家地區、逾百家企業報名參展，較前一年成長近3成，包含本土上市櫃公司與全球大型集團，展現亞太遊戲產業商務樞紐的強大吸引力，主辦單位指出，商務參觀登錄即日起開放申請，預估將吸引全球超過2,000位專業人士齊聚，邀請業界人士把握先機、搶占開春合作商機。

本屆商務區齊聚台灣遊戲產業代表性上市櫃企業，包含金流支付與市場行銷整合服務的智冠科技（5478）、由網銀國際與遊戲橘子（6180）攜手的知名數位娛樂支付服務商樂點（GASH）、擁有眾多經典本土遊戲IP並創新事業版圖的大宇資訊（6111）、專注武俠題材與自研遊戲授權輸出的中華網龍（3083）、致力3D動作遊戲娛樂品牌研發的昱泉（6169）等。

▲▼電玩展。（圖／廠商提供）

國際企業同樣積極參與，帶來遊戲產品全球市場的關鍵能力，提供跨平台發行與變現策略的遊戲商務領導品牌Xsolla、精準行銷與分析專家AppsFlyer、Data+AI體系建構專家ThinkingData、全球最大遊戲美術外包與遊戲開發工作室之一的唯晶科技、專精多語言全球化服務並協助企業拓展韓國市場的GameDex、匯聚遊戲營運與數位內容服務的台灣碩網，還有以電競與遊戲觀眾為核心的知名直播平台SOOP，形成涵蓋研發、發行、金流、營運、資料分析、國際行銷與直播內容的完整產業鏈，為與會者提供從遊戲開發到商業化的全方位合作機會。

▲▼電玩展。（圖／廠商提供）

