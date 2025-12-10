ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《瑪利歐賽車世界》DLC洩露　「咚奇剛」聲優雷同曝神秘反派回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂首發遊戲《瑪利歐賽車世界》上線後持續穩定亮眼，雖說遊戲仍持續更新內容，但官方都未透露任何DLC消息。不過如今卻有眼尖粉絲發現聲優名單還有兩位角色沒出現，並且與近期任天堂APP新增「咚奇剛」主題聲優相同，讓不少人猜測DLC主題將會是與《咚奇剛蕉力全開》反派King K.Rool和Void Kong有關。

▼《瑪利歐賽車世界》DLC洩露。（圖／翻攝自X／@NintendoEurope）

▲▼《瑪利歐賽車世界》DLC洩露。（圖／翻攝自X／@NintendoEurope）

根據外媒報導，其實關於《瑪利歐賽車世界》DLC一直被許多玩家討論，其中發售當週時就有玩家指出在《瑪利歐賽車世界》角色聲優名單中有兩位聲優所配的角色，至今仍未出現在遊戲當中，因此讓當時不少人猜測很可能是未來DLC。而近期任天堂官方 App「Nintendo Today」新增了一個「咚奇剛」主題，其中這是關於咚奇剛宿敵「King K. Rool」的介紹動畫，預計將在12月15日解禁公開，這也是官方首次揭曉承認這位神祕反派存在，同時恰巧的是King K. Rool配音員正好是《瑪利歐賽車世界》聲優名單中還未在遊戲出現過的名單之一。

另一位聲優同樣也是《咚奇剛蕉力全開》反派Void Kong的配音員，雖說這位聲優很可能只是為遊戲中其他角色配音，但有鑑於任天堂在遊戲大獎典禮前，發布這樣內容，讓許多粉絲普遍將此視為一個強烈暗示，預示著未來將會是以《咚奇剛蕉力全開》為主題的擴充內容加入到《瑪利歐賽車世界》當中，畢竟過去任天堂就有在遊戲大獎公開過發表過重大消息先例，再加上《瑪利歐賽車世界》和《咚奇剛蕉力全開》作為今年任天堂主力大作，一旦猜測證實，想必能為兩款遊戲再次推向新高度。

*DK BANANZA SPOILER* Is DK Bananza's credits foreshadowing possible Mario Kart World DLC?
byu/prpro-03 inMario

關鍵字：任天堂瑪利歐賽車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

哈洗大叔撒嬌上癮(?)　合體TWS再挑戰一次XD

推薦閱讀

《FF14》繁中版推出！製作人喊「久等了」、 55折上市優惠包開賣

分析師曝Steam聚集「囤積型玩家」！幻想某天會玩狂買遊戲

《瑪利歐賽車世界》DLC洩露　「咚奇剛」聲優雷同曝神秘反派回歸

《魔物獵人》系列「未來動向」曝光　製作人發豪語：沒理由終結

PS5、Steam主機誰更好？外媒多角分析曝關鍵「要再壓低價格」

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店！買家60元撿到珍品破千萬觀看

《法環》玩家等級1空手打Boss　狂扁7小時創紀錄...網驚太有耐心

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知...隔天態度大轉關閉工作室

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

實況大獎「最佳VTuber」花生炎上

神秘主機成美國「第二熱賣」遊戲硬體

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

PS5、Steam主機誰更優勢？

台V23頁毀滅PTT控Yoro輪迴式性騷

安西教練聲優病逝鼻酸巧合

玩家等級1空手打法環Boss...狂扁7小時

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

最新新聞

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

分析師曝Steam聚集「囤積型玩家」

《瑪利歐賽車世界》DLC洩露

《魔物獵人》系列未來動向曝光

PS5、Steam主機誰更優勢？

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

玩家等級1空手打法環Boss...狂扁7小時

青森縣地震《魔物獵人》發表會取消

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366