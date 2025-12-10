《瑪利歐賽車世界》DLC洩露　「咚奇剛」聲優雷同曝神秘反派回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂首發遊戲《瑪利歐賽車世界》上線後持續穩定亮眼，雖說遊戲仍持續更新內容，但官方都未透露任何DLC消息。不過如今卻有眼尖粉絲發現聲優名單還有兩位角色沒出現，並且與近期任天堂APP新增「咚奇剛」主題聲優相同，讓不少人猜測DLC主題將會是與《咚奇剛蕉力全開》反派King K.Rool和Void Kong有關。

▼《瑪利歐賽車世界》DLC洩露。（圖／翻攝自X／@NintendoEurope）

根據外媒報導，其實關於《瑪利歐賽車世界》DLC一直被許多玩家討論，其中發售當週時就有玩家指出在《瑪利歐賽車世界》角色聲優名單中有兩位聲優所配的角色，至今仍未出現在遊戲當中，因此讓當時不少人猜測很可能是未來DLC。而近期任天堂官方 App「Nintendo Today」新增了一個「咚奇剛」主題，其中這是關於咚奇剛宿敵「King K. Rool」的介紹動畫，預計將在12月15日解禁公開，這也是官方首次揭曉承認這位神祕反派存在，同時恰巧的是King K. Rool配音員正好是《瑪利歐賽車世界》聲優名單中還未在遊戲出現過的名單之一。

另一位聲優同樣也是《咚奇剛蕉力全開》反派Void Kong的配音員，雖說這位聲優很可能只是為遊戲中其他角色配音，但有鑑於任天堂在遊戲大獎典禮前，發布這樣內容，讓許多粉絲普遍將此視為一個強烈暗示，預示著未來將會是以《咚奇剛蕉力全開》為主題的擴充內容加入到《瑪利歐賽車世界》當中，畢竟過去任天堂就有在遊戲大獎公開過發表過重大消息先例，再加上《瑪利歐賽車世界》和《咚奇剛蕉力全開》作為今年任天堂主力大作，一旦猜測證實，想必能為兩款遊戲再次推向新高度。