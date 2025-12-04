ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

從模特兒到聲優！《BanG Dream!》工藤晴香動漫節首辦台北見面會

記者楊智仁／綜合報導

以聲演跨媒體製作企劃《BanG Dream!》系列中女子樂團「Roselia」吉他手冰川紗夜廣為動漫迷所知的聲優「工藤晴香」即將在2026年首次參加台北最大規模動漫活動《2026台北國際動漫節》與粉絲相見！繼今年底Roselia即將來台舉辦的演唱會後，她將以個人身份首次來台灣舉辦粉絲見面會。

▲▼工藤晴香。（圖／廠商提供）

2003開始擔任日本時尚雜誌《Seventeen》專屬模特兒的她，在2005年為《蜂蜜幸運草》女主角花本育配音後開始在聲優領域展露頭角，隔年聲演《死亡筆記本》主角夜神月的妹妹夜神粧裕後更開始為粉絲所知，直到2016年參與由Bushiroad製作的跨媒體企劃《BanG Dream!》為樂團Roselia吉他手冰川紗夜配音後一舉打開知名度，並以樂團吉他手身份持續活躍至今。

「2026台北國際動漫節」將在2026年2月5日至2月9日於台北南港展覽館一館盛大展出，工藤晴香預計登場的「ATC Special Stage 工藤晴香 聲優見面會」將在2月6日中午 12:30 於大會B舞台舉辦，購票者可獲得工藤晴香親筆明信片乙張，門票將於12月6日中午全面啟售，更多詳情請見ATC Taiwan官方臉書專頁。

▲▼工藤晴香。（圖／廠商提供）

關鍵字：BanG Dream!

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

推薦閱讀

豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%？分析不看好「太多超級建設」

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出！新角色「風之女神」當主演

從模特兒到聲優！《BanG Dream!》工藤晴香動漫節首辦台北見面會

《100女友》二創繪師離世...原作者獻插圖　妻子淚謝：被溫暖包圍

2025臺北城市盃國際電競大賽吸破千民眾朝聖　以賽代訓備戰名古屋亞運

上市前一天被封殺...獨立遊戲慘遭兩大平台禁售　團隊嘆：搞不懂

求職者AI冒充作品　遊戲公司面試改「現場畫」　嘆：只能這樣做

《逃離塔科夫》全球「首位通關」誕生　開發團隊祝賀曝運氣不好

hololive「天音彼方」宣布畢業　曝不轉生復出想回歸普通生活

日天團《Official髭男dism》首部演唱會電影！12月上映曝艱辛歷程

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

《一拳超人》最新話評價大逆轉

字型商大漲授權費...恐掀遊戲停更潮

《逃離塔科夫》全球首位通關誕生

《GTA》大賣惹怒美國政府？

hololive「天音彼方」宣布畢業

《寶可夢傳說Z-A》不如阿爾宙斯

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出

遭「斷電趕下台」...大槻真希回應

最新新聞

豪擲1.6兆沙國收購EA持股超過93%

《柯南：高速公路墮天使》特報釋出

《BanG Dream!》工藤晴香見面會

《100女友》二創繪師離世...原作者獻插圖

2025臺北城市盃吸破千民眾朝聖

獨立遊戲慘遭兩大平台禁售

遊戲公司面試改「現場畫」防AI履歷

《逃離塔科夫》全球首位通關誕生

hololive「天音彼方」宣布畢業

《Official髭男dism》首部演唱會電影

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366