從模特兒到聲優！《BanG Dream!》工藤晴香動漫節首辦台北見面會

記者楊智仁／綜合報導

以聲演跨媒體製作企劃《BanG Dream!》系列中女子樂團「Roselia」吉他手冰川紗夜廣為動漫迷所知的聲優「工藤晴香」即將在2026年首次參加台北最大規模動漫活動《2026台北國際動漫節》與粉絲相見！繼今年底Roselia即將來台舉辦的演唱會後，她將以個人身份首次來台灣舉辦粉絲見面會。

2003開始擔任日本時尚雜誌《Seventeen》專屬模特兒的她，在2005年為《蜂蜜幸運草》女主角花本育配音後開始在聲優領域展露頭角，隔年聲演《死亡筆記本》主角夜神月的妹妹夜神粧裕後更開始為粉絲所知，直到2016年參與由Bushiroad製作的跨媒體企劃《BanG Dream!》為樂團Roselia吉他手冰川紗夜配音後一舉打開知名度，並以樂團吉他手身份持續活躍至今。

「2026台北國際動漫節」將在2026年2月5日至2月9日於台北南港展覽館一館盛大展出，工藤晴香預計登場的「ATC Special Stage 工藤晴香 聲優見面會」將在2月6日中午 12:30 於大會B舞台舉辦，購票者可獲得工藤晴香親筆明信片乙張，門票將於12月6日中午全面啟售，更多詳情請見ATC Taiwan官方臉書專頁。