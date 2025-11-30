《Roblox》再挨犯罪猖獗　歐刑警組織稱「把兒童當武器行謀殺」

記者黃冠瑋／綜合報導

知名沙盒遊戲平台《Roblox》上提供了許多獨立創作者資源，也是目前英國8至12歲年輕玩家中最受歡迎的平台，然而近幾年卻飽受許多爭議，像是欺凌、誘導兒童接觸有害露骨內容。雖說官方承諾會控管，但近期卻又遭歐洲刑警組織暗批，該平台已淪為不法招募兒童，把他們當成武器，逼迫學習如何折磨殺死他人。

▼《Roblox》被歐洲刑警組織暗示已淪為兒童誘騙渠道。（圖／翻攝自X／@Roblox）

根據外媒報導，近期隨著歐洲社會網路犯罪日益猖獗，就有許多人開始擔心，那些不法人士可能會利用網路多人遊戲和遊戲相關平台來誘騙、操縱和利用兒童實施暴力犯罪。對此，歐洲刑警組織（Europol）似乎意識到事情嚴重性，正在與丹麥、芬蘭、德國、荷蘭、盧森堡、葡萄牙、英國、西班牙等多國合作，打擊、刪除那些在線上遊戲平台中出現的數千個仇恨言論事件，並且還透露自從13日展開行動後，查獲了5408個指向聖戰主義內容的鏈接、1070件指向暴力右翼極端主義和恐怖主義內容，以及105個指向種族主義和仇外內容，共計超過6600個危害兒童思想內容，也間接暗示了近期沙盒遊戲平台《Roblox》所出現的問題。

對於此事，歐洲刑警組織執行董事Catherine De Bolle近日接受採訪表示，現在在歐洲會有犯罪集團招募孩童，然後將這些孩童變成「武器」，並會催眠他們去折磨、殺害他人，其中就有非常糟糕案例，一名男孩被該集團逼迫殺死自己親妹妹，讓Catherine De Bolle感到非常痛心。

此外，歐洲刑警組織還發現那些犯罪者首先會加入兒童的線上多人聊天室，與他們談論一些無關緊要的話題，例如家庭和寵物，以此來誘騙兒童。這些公開聊天隨後會轉移到更私密的伺服器，在那裡，犯罪分子會誘使兒童分享隱私訊息，例如家庭成員姓名和家庭住址。一旦掌握這些資訊後，犯罪分子就可以運用賄賂或勒索兒童，迫使他們傷害家人或是自己，並且如果兒童沒有執行他們所下達任務，不法人士就會用恐怖電擊威脅來提醒兒童。

另外，Catherine De Bolle則是呼籲，無論是身心是否受挫孩童，都有可能遭遇犯罪者誘騙，許多父母會認為不該談論孩童隱私問題，但現在隨著犯罪手法日益猖獗，魔爪已經伸向孩童，因此歐洲刑警組織才會發起這項行動，希望維護一個能讓孩童安全體驗遊戲的環境。