寶可夢Switch 2最新遊戲玩法曝！悠閒打造城鎮、淺色皮卡丘登場

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢官方日前公開 Nintendo Switch 2 軟體《Pokémon Pokopia》資訊，本作是由The Pokémon Company、GAME FREAK Inc.、KOEI TECMO GAMES CO., LTD.共同企劃、開發與製作，目前可以一窺《Pokémon Pokopia》世界的特別影片已經於寶可夢官方 YouTube 頻道公開。

【從零打造新生活】

這裡曾經是人類和寶可夢一起生活的城鎮，但如今草木都已枯萎，人類和寶可夢也都不見蹤影，現在只剩下一隻樣子有些不同的巨蔓藤孤零零地生活著。有一天，從漫長的睡眠中醒來的百變怪變身成人類的樣子，並且遇見巨蔓藤，原來百變怪能藉由學習其他寶可夢的招式來增添綠意，還可以動手製作道具，於是牠決定要來打造新的城鎮。

【在城鎮的生活】

新生活在空無一物的地方開始了，學會遇見的寶可夢們的招式，製作道具和家具整頓出適合居住的環境。和寶可夢們一起生活後，不只能和牠們出門或玩耍，也可以同心協力建造氣派的房子，或體驗各式各樣的事。為了讓生活變得更加舒適，寶可夢們有時會告訴百變怪牠們的願望，這之中也有和城鎮的重大問題息息相關的「重要願望」。隨著百變怪幫忙實現各式各樣的願望，城鎮不知不覺中就會發達起來…也說不定。

【樣子有些不同的寶可夢們】

來偷瞄一眼會在這座城鎮遇到的樣子有些不同的寶可夢吧：巨蔓藤（博士）身體上有一部分是白色，戴著像是人類道具的東西，會告訴百變怪關於生活的訣竅；皮卡丘（淺色）毛色泛白奇特的的皮卡丘，耳朵下垂，看起來有點嬌弱…？卡比獸（萌苔）彷彿是身上長著青苔、頭上綻放著花朵的卡比獸。牠好像睡了很長一段時間…？樣子有些不同的寶可夢們還充滿著許多謎題。