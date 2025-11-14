ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VShojo騙局重演？人氣VTuber爆Vivid V挪公款　高額解約粉絲傻眼

記者黃冠瑋／綜合報導

VTuber圈二次震撼彈，日本知名VTuber經紀公司「Vivid V」，９月才剛滿一週年不久，近日就傳出母公司株式会社LinkUp宣布破產。原因竟是社長西口昇太朗私自挪用公款，為了掩蓋營運困難，以人員調整為由強行解雇多名旗下VTuber和員工，並且要求高昂解約金彌補虧空，讓VShojo騙局重新上演，消息震驚全網。

▼七瀬ゆい爆Vivid V社長不當對待。（圖／翻攝自X／@yui_494、@VividV_81）

▲▼七瀬ゆい爆Vivid V社長不當對待。（圖／翻攝自X／@yui_494、@VividV_81）

根據營運公司株式会社LinkUp官網公告，社長西口昇太朗在文中表示，承認其經營期間挪用公司資金支付私人支出，存在公私不分等行為，也由於這些不當支出嚴重壓迫到了公司的資金周轉，導致經營陷入困境，因此在11月5日宣布公司破產。其中更是向受害者道歉，先前以補足人手為由，私自向旗下VTuber提出以員工名義兼任的雇用可能，後續因資金危機在雇用簽約前解除，讓當事人權益受損，也沒向當事人表明此事。

對此，前Vivid V 四期生「七瀬ゆい」早在八月就有透露關於公司問題，只不過當時是以私人未公開方式抱怨，然而內容卻意外被營運看到，導致她被社長約談並要求刪除帳號內容，再加上後續想與桃猫あむ的組合「あむゆい」成為正式團體，卻被公司告知由於眾多因素再加上有人投訴無法成團，讓七瀬ゆい認為公司已不存在信任關係，因此她在後續決定向公司提出離職，沒想到公司卻獅子大開口，要求「若不支付三位數金額（相當於百萬日圓）違約金」就不能離開，讓她最終只能放棄離開。

如今公司宣布破產，讓她高興表示終於自由，轉為個人勢，仔細回想先前與公司溝通，關於此次事件及九月時相關說法，其實全都是社長捏造的謊言，只為了彌補公司所面臨巨額虧空，讓不少粉絲認為根本就是VShojo騙局翻版，並替七瀬ゆい的遭遇感到不捨，幸好目前已經脫離苦海。

關鍵字：VTuber七瀬ゆいVivid V

