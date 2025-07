VShojo鐵鼠退社延燒！前AV女優澀谷果步爆某公司洩漏VTuber個資

記者黃冠瑋/綜合報導

VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布退出VShojo,並指控公司侵占50萬美元慈善捐款,消息一出直接震驚VTuber圈,連帶公司旗下許多成員也紛紛拔除Vshojo響應。不料數小時又遭前AV女優澀谷果步爆料,過去曾被一家英語圈VTuber公司員工詢問稅務問題以及發名片介紹人脈,甚至炫耀自家VT真實照與個資再度震驚全網。

▼前AV女優澀谷果步爆料暗指VShojo員工品行不端。(圖/翻攝自X/澀谷果步、Ironmouse)

曾任日本國際體育記者以及前AV女優的澀谷果步,過去曾靠著出色英語能力參與過日本太平洋棒球聯盟賽事,並且採訪過大谷翔平等知名運動員,現今轉型成網紅與Cosplayer,並活躍於ACG領域。如今隨著VTuber「鐵鼠」退社事件延燒,澀谷果步也發表一篇全英文撰稿,雖說全文沒有直接點出VShojo公司,但她卻明顯暗示「攸關主要受眾為英語圈的事務所,我才用英語發文」,提到過去曾受到一名VTuber公司員工跳槽到另一家公司,並向她炫耀職位薪水相當豐厚,還硬塞幾張新公司名片,叫澀谷果步拿給她身邊具有影響力的朋友,讓她感到相當無禮又傲慢。

澀谷果步後續也提到,該名員工還找她探討報稅,讓她再度感到厭惡,但由於她很喜歡跟該公司旗下VTuber合作,因此她當時只是希望該名員工可以某天被公司開除。此外,澀谷果步事後也從另一名創作者得知,該名員工一度展示自家VTuber真實樣貌和婚姻個資,並且還沾沾自喜。

最後澀谷果步也表示,「有時候最可怕不是酸民與黑粉,而是經紀人或所屬公司,因此請大家永遠記得支持VT本人、而非營運」,如今該文種種跡象證明,都間皆證實均與近期身陷爭議的VShojo相符,消息再度引發外界遐想。

This person moved from a noted VTuber company to another as a staff last year, bragging about his new income. He thrusted me a few of his new business cards to "give to my good contacts". I found the action obnoxiously rude. But maybe he was too young and friendly to know better.…