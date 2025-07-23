VShojo鐵鼠退社延燒！前AV女優澀谷果步爆某公司洩漏VTuber個資

記者黃冠瑋／綜合報導

VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布退出VShojo，並指控公司侵占50萬美元慈善捐款，消息一出直接震驚VTuber圈，連帶公司旗下許多成員也紛紛拔除Vshojo響應。不料數小時又遭前AV女優澀谷果步爆料，過去曾被一家英語圈VTuber公司員工詢問稅務問題以及發名片介紹人脈，甚至炫耀自家VT真實照與個資再度震驚全網。

▼前AV女優澀谷果步爆料暗指VShojo員工品行不端。（圖／翻攝自X／澀谷果步、Ironmouse）

曾任日本國際體育記者以及前AV女優的澀谷果步，過去曾靠著出色英語能力參與過日本太平洋棒球聯盟賽事，並且採訪過大谷翔平等知名運動員，現今轉型成網紅與Cosplayer，並活躍於ACG領域。如今隨著VTuber「鐵鼠」退社事件延燒，澀谷果步也發表一篇全英文撰稿，雖說全文沒有直接點出VShojo公司，但她卻明顯暗示「攸關主要受眾為英語圈的事務所，我才用英語發文」，提到過去曾受到一名VTuber公司員工跳槽到另一家公司，並向她炫耀職位薪水相當豐厚，還硬塞幾張新公司名片，叫澀谷果步拿給她身邊具有影響力的朋友，讓她感到相當無禮又傲慢。

澀谷果步後續也提到，該名員工還找她探討報稅，讓她再度感到厭惡，但由於她很喜歡跟該公司旗下VTuber合作，因此她當時只是希望該名員工可以某天被公司開除。此外，澀谷果步事後也從另一名創作者得知，該名員工一度展示自家VTuber真實樣貌和婚姻個資，並且還沾沾自喜。

最後澀谷果步也表示，「有時候最可怕不是酸民與黑粉，而是經紀人或所屬公司，因此請大家永遠記得支持VT本人、而非營運」，如今該文種種跡象證明，都間皆證實均與近期身陷爭議的VShojo相符，消息再度引發外界遐想。