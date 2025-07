Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

記者楊智仁/綜合報導

在 Nintendo Switch 2 狂熱達到巔峰之際,先前位於美國紐約史坦頓島店的一家 GameStop 卻因為「一件意外」登上新聞。當時該店冷氣壞了,貼紙都快融化,店員們為了盡可能賣出更多主機,居然將購買收據直接用釘書機釘在 Switch 2 的盒子上。結果,顧客回家後立刻發現為什麼這麼做是個大錯。

由於 Nintendo Switch 2 的包裝設計相當特殊,主機螢幕直接貼在盒子的內側,因此釘書機的釘子穿透盒子後,竟然直接戳破了主機螢幕,雖然損壞的主機最終有被更換,但原本應該是讓粉絲興奮的一天,卻變成了天大的烏龍。隨著事件塵埃落定,大家開始能以輕鬆角度看待此事,GameStop 也趁機做起公益。

根據外媒報導,已將這台「釘出災難」損壞的 Nintendo Switch 2 主機,以及當時嵌入螢幕的那根釘子,一同放上 eBay 拍賣,所有收益將捐贈給「兒童奇蹟網絡醫院」慈善機構(Children’s Miracle Network Hospitals)。因為雖然拍賣品只是釘書機和一台普通的 Switch 2,但出價已經飆破 10 萬美元 ( 324 萬台幣 ),而且還在快速攀升中。

The infamous Switch 2 Stapler is now available for auction. Proceeds benefit Children’s Miracle Network Hospitals.https://t.co/n7LMqFzKjz pic.twitter.com/XPqjijM1WE