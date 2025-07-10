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Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

記者楊智仁／綜合報導

在 Nintendo Switch 2 狂熱達到巔峰之際，先前位於美國紐約史坦頓島店的一家 GameStop 卻因為「一件意外」登上新聞。當時該店冷氣壞了，貼紙都快融化，店員們為了盡可能賣出更多主機，居然將購買收據直接用釘書機釘在 Switch 2 的盒子上。結果，顧客回家後立刻發現為什麼這麼做是個大錯。

▲▼Switch 2。（圖／翻攝自推特）

由於 Nintendo Switch 2 的包裝設計相當特殊，主機螢幕直接貼在盒子的內側，因此釘書機的釘子穿透盒子後，竟然直接戳破了主機螢幕，雖然損壞的主機最終有被更換，但原本應該是讓粉絲興奮的一天，卻變成了天大的烏龍。隨著事件塵埃落定，大家開始能以輕鬆角度看待此事，GameStop 也趁機做起公益。

根據外媒報導，已將這台「釘出災難」損壞的 Nintendo Switch 2 主機，以及當時嵌入螢幕的那根釘子，一同放上 eBay 拍賣，所有收益將捐贈給「兒童奇蹟網絡醫院」慈善機構（Children’s Miracle Network Hospitals）。因為雖然拍賣品只是釘書機和一台普通的 Switch 2，但出價已經飆破 10 萬美元 ( 324 萬台幣 )，而且還在快速攀升中。

關鍵字：Switch 2

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