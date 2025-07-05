《邊緣禁地4》加入「吉祥物靜音」　玩家笑喊：終於可以安靜了

記者黃冠瑋／綜合報導

由Gearbox Software所開發掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》先前由於預算爆前代兩倍，因此執行長也表示不知如何賣起，引發許多玩家關注。如今官方宣布重大消息遊戲將在9月12日上市並且將對系列的核心玩法進行多項改進，其中系列聒噪吉祥物Claptrap將可調整音量，對此玩家興奮表示，「多年來吵雜終於安靜了」。

▼《邊緣禁地4》加入吉祥物調整音量設計。（圖／翻攝自X／@IGN）

根據外媒報導，自從任天堂宣布未來遊戲將會以售價80美（大約新台幣2400元）後，許多玩家擔心各家開發商開始跟進，因而引發《邊緣禁地4》執行長失言風波，連帶遊戲關注度也逐漸上升，直到後續官方強調會低於80美事件並確定將在9月12日推出，事件才得以平息。

如今遊戲迎來重大消息，根據遊戲劇情總監Sam Winkler直播透露，將針對系列的核心玩法進行多項改進，其中多年來一直在玩家身旁吵鬧的機器吉祥物Claptrap將會設計音量旋鈕，玩家可以自由調整它的音量，甚至如果想要專心體驗其他音效，還可讓它直接靜音，消息一出後迅速引來玩家關注，對此玩家們興奮表示，「終於，想必大多人都覺得它很煩了」、「多年來吵雜終於可以安靜了」，但也有其他玩家表示，「覺得它的聲音還好，反而是其它NPC太吵」、「官方不會來個大轉折，劇情動畫音量依舊一樣吧 」。

另外值得一提的是，吉祥物Claptrap早在《邊緣禁地》開頭便已出現，至今為止的每部作品中都可以看到它的身影。而官方也有提到它在遊戲中是僅存的一個，在《邊緣禁地：前傳》的「The Claptastic Voyage」結尾，反派傑克便摧毀了整個生產Claptrap的工廠。