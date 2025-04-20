《柯南：獨眼的殘像》票房狂飆！主題曲藏「開關門」彩蛋網讚經典

記者楊智仁／綜合報導

系列最新劇場版、第 28 部作品《名偵探柯南：獨眼的殘像》日本本周正式上映，主題曲 King Gnu 新歌〈TWILIGHT!!!〉也同步發行，其中一段插入電視動畫《柯南》中熟悉的「關門聲」引發熱議，推特更一度出現「柯南的門聲」熱搜關鍵字。

▼《柯南：獨眼的殘像》主題曲 King Gnu 演唱。（圖／翻攝自推特）

劇場版新作《名偵探柯南：獨眼的殘像》首日票房就達到 10.5 億日幣（約台幣 2.3 億元），觀眾動員數突破 69 萬人，被看好超越去年創下史上最高票房 158 億《100萬美元的五稜星》。而這次柯南劇場版不僅劇情討論度高，人氣樂團 King Gnu 所獻唱主題曲，其中特殊彩蛋也引發熱議。所謂「柯南的門聲」是指 TV 動畫約播放至一半會出現的開關門轉場，古老又懸疑音效象徵著案件轉折，因此音樂 1 分 46 秒聽見這個熟悉的門聲，讓不少觀眾感到又驚又喜。

對於這次主題曲，主唱常田大希表示，「製作團隊給我們『請自由創作』的空間，因此我認為這首歌展現了與以往 King Gnu 不同的新風格，希望大家能連同電影一同享受這首作品。」電影製作人近藤秀峰、吉田剛志與岡田悠平則談及選用 King Gnu 原因，「讀完劇本的瞬間，我們就已經確定『主題曲一定要請 King Gnu』。因為劇中描繪小五郎與長野縣警之間充滿哀愁的人性戲劇與懸疑氛圍，以及充滿情感的雪山場景等，我們相信這些元素會透過 King Gnu 充滿獨創性的音樂被放大數倍。」