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《柯南》10周年服飾、《亂馬1／2》新品亮相　台中動漫節經典IP集結

記者楊智仁／綜合報導

中部動漫迷每年最期待的台中動漫節即將於4/3~4/6登場，曼迪傳播今年也將帶來強勢大作周邊，包含《名偵探柯南》《亂馬1/2》、《戀與製作人》、《Free!》新品首賣。女性向手遊強作《戀與深空》周邊開放現場預購、MIT人氣BL手遊《新世界狂歡》日版周邊現貨登場，還有6大限定福袋。

▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）

《名偵探柯南》推出以原畫設計的新品，包含T恤、方型提袋、造型醬油碟等；《Free!》10周年新品繼續推出，以水男孩們設計的美圖大撲克牌、10周年紀念T恤，還有一推出就成為話題的巨大壓克力人型立牌，近百款商品現地集結；《戀與製作人》推出5名角色方型小枕，以「山海霓踪」為視覺設計；最新動畫版本《亂馬1/2》的各項商品更不能錯過，特殊印刷設計的陶瓷杯墊、玄馬(貓熊)T恤、角色壓克力磚等，都是老朋友新朋友會喜歡的周邊。其他還有《孤獨搖滾》、《火影忍者》、《棋靈王》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》等豐富動漫商品。

▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）

喜愛《戀與深空》的獵人們，沈星回、黎深、祁煜、秦徹周邊商品將再度開放預購，包含胸章、色紙、留言版立牌、筆架等周邊，台中動漫節為最後預購機會。而2月在台北國際動漫節首賣的《新世界狂歡》日版周邊商品，本次在曼迪攤位也可將包含玩偶、壓克力立牌、胸章等現貨。限定6大福袋包含《名偵探柯南》、《孤獨搖滾》、《戀與製作人》、《火影忍者》還有綜合福袋，更多情報可以鎖定曼迪傳播官網及粉專。

▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）▲▼台中動漫節。（圖／廠商提供）

關鍵字：柯南動漫節

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