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《刺客教條 暗影者》歷史受爭議　動畫導演喊「不是紀錄片」

記者黃冠瑋／綜合報導

《刺客教條：暗影者》上市首日銷售量就突破100萬，並且達到Steam暢銷排行榜第二名，不過遊戲上市前可說是經歷了不少爭議。其中最具爭議就是官方一開始提出遊戲是基於真實歷史來描繪故事，然而近日遊戲動畫導演David Nibbelin則表示，「這並不是一部紀錄片，因此有許多「自由發揮」的空間」。

▼《刺客教條：暗影者》雙主角提供不同角度來看待日本戰國時代面貌。（圖／翻攝自Twitter／@assassinscreed）

▲▼《刺客教條：暗影者》雙主角提供兩種角度來看待日本戰國時代面貌。（圖／翻攝自Twitter／@assassinscreed）

根據外媒報導，《刺客教條：暗影者》過場動畫導演David Nibbelin近日接受外媒採訪，提到關於「遊戲歷史性」看法，對此表示「遊戲製作最大的好處就是我們不用講述傳統的日本歷史故事，也不用一切都必須要非常寫實，因為《刺客教條》的詮釋方式是獨一無二的」。對於David Nibbelin來說，開發團隊不需要用過於僵化和刻板方式來展現日本戰國時代，因為「這並不是一部紀錄片，我們希望玩家能親身體驗這段歷史」。

另外，他也談到關於《刺客教條：暗影者》的雙主角系統，對此表示「彌助與奈緒江提供了兩種角度來看待日本戰國時代面貌，由於主角身分背景不同，在所有過場動畫中，NPC遇到不同主角的對話、表情也會有所差異，因此讓我們在整個開發過程中可以保持很高的靈活性」。

其實官方先前就有強調「遊戲非呈現歷史，本身是虛構故事」，並且談到這次封建日本設定對於開發者來說不好處理，為了歷史文化尊重又要加入一些現代元素是相當困難，但或許就是因為官方強調歷史能這樣的「自由發揮」，才讓許多玩家和日本媒體覺得不尊重歷史。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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