《刺客教條：暗影者》首日「突破100萬」　官方嗨喊：一起踏上旅程

記者蘇晟彥／綜合報導

在上市前被看衰的《刺客教條：暗影者》，再次用實力證明自己，上市首日銷量就突破100萬，讓官方開心的在推特上發文直喊，「衷心感謝有你們，歡迎各位玩家一起跟我們踏上日本時代的故事吧」。但儘管銷量創下佳績，遊戲內的「戀愛線」卻飽受討論，不少人認為「彌助跟阿市」的戀愛線完全沒必要，認為Ubisoft又自行捏造史實，再度引起爭議。

《刺客教條：暗影者》在上市前飽受風波，但在上市首日，Steam暢銷排行榜就以第二名登頂，在Twitch等直播平台也有不少實況主帶著大家「一探究竟」，考量到並不是一款連線遊戲、今天也非假日，目前約有2.4萬人上線遊玩，排名約落在25名左右。但上市後有不少玩家也放大檢視，因此出現不少「BUG」引起玩家討論。

而不到一天，官方就在自身推特上宣布，銷量已經突破100萬套，並由衷感謝玩家相挺，並希望更多的玩家能加入這趟旅程，一起踏上前往日本封建世代的壯闊故事。但其實近日不少玩家也爭先恐後進入《暗影者》的世界，其中對於遊戲中加入的「戀愛線」感到困惑，女主角奈緒江的女女戀就算了，彌助與阿市的「戀愛」根本沒存在必要，不僅不符合事實，也增加毫無意義的元素，再度在玩家圈引起討論。