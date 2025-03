《刺客教條：暗影者》首日「突破100萬」　官方嗨喊：一起踏上旅程

記者蘇晟彥/綜合報導

在上市前被看衰的《刺客教條:暗影者》,再次用實力證明自己,上市首日銷量就突破100萬,讓官方開心的在推特上發文直喊,「衷心感謝有你們,歡迎各位玩家一起跟我們踏上日本時代的故事吧」。但儘管銷量創下佳績,遊戲內的「戀愛線」卻飽受討論,不少人認為「彌助跟阿市」的戀愛線完全沒必要,認為Ubisoft又自行捏造史實,再度引起爭議。

《刺客教條:暗影者》在上市前飽受風波,但在上市首日,Steam暢銷排行榜就以第二名登頂,在Twitch等直播平台也有不少實況主帶著大家「一探究竟」,考量到並不是一款連線遊戲、今天也非假日,目前約有2.4萬人上線遊玩,排名約落在25名左右。但上市後有不少玩家也放大檢視,因此出現不少「BUG」引起玩家討論。

而不到一天,官方就在自身推特上宣布,銷量已經突破100萬套,並由衷感謝玩家相挺,並希望更多的玩家能加入這趟旅程,一起踏上前往日本封建世代的壯闊故事。但其實近日不少玩家也爭先恐後進入《暗影者》的世界,其中對於遊戲中加入的「戀愛線」感到困惑,女主角奈緒江的女女戀就算了,彌助與阿市的「戀愛」根本沒存在必要,不僅不符合事實,也增加毫無意義的元素,再度在玩家圈引起討論。

It's not even 4PM here in Canada and Assassin's Creed Shadows has already passed 1 million players!



Thank YOU from the bottom of our hearts for joining this adventure in Feudal Japan. We are beyond excited to start this journey with you! ???? pic.twitter.com/1cqwABrQfN