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官方認證！大谷翔平是「烈咬陸鯊」　雙刀流連身高體重都一樣

記者楊智仁／綜合報導

東京巨蛋迎來 MLB 開幕戰受到各界矚目，洛杉磯道奇隊以 4-1 逆轉戰勝芝加哥小熊隊，這場比賽吸引了大量球迷，特別是大谷翔平的登場爆出巨大歡呼聲，不僅如此，開幕儀式以《寶可夢》對應球員方式增添比賽趣味性，而大谷所對應的寶可夢正是帥氣的「烈咬陸鯊」。

▼大谷對應寶可夢是「烈咬陸鯊」。（圖／達志影像／美聯社／推特）▲▼大谷。（圖／達志影像／美聯社／推特）

其實早在 2023 年時，就有網友發現大谷 193 公分身高與 95 公斤體重，與「烈咬陸鯊」數據根本是一模一樣，再加上烈咬陸鯊與大谷同樣來自於北海道（神奧地區原型是北海道，大谷祥平原先在北海道火腿鬥士），而且投打雙刀流呼應著烈咬陸鯊鐮刀狀的翅膀，因此大谷與烈咬陸鯊當時一度成為網路熱議焦點。

這次東京開幕賽中，場內大螢幕介紹兩隊的總教練及先發球員時，每位球員名字旁邊都附上寶可夢角色，大谷翔平搭配的正是「烈咬陸鯊」超級進化版「Mega 烈咬陸鯊」，伴隨著遊戲裡竹蘭戰 BGM 改編配樂，官方間接認證這項傳聞也讓「大谷翔平 X 烈咬陸鯊」又掀起一陣話題。

關鍵字：大谷翔平寶可夢

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