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歐洲代表挑戰大魔王！HLE超強實力無法撼動奪First Stand冠軍

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》初陣對抗賽 First Stand 今天 ( 3/16 ) 迎來最終戰，韓國王者 HLE 與歐洲代表 KC 在舞台上爭奪最高榮耀。KC 首局憑藉精采團戰表現先下一城，不過 HLE 馬上找回狀態，接下來三局完全無懈可擊，最終以 3-1 捍衛主場奪下這次 First Stand  冠軍。

▼HLE 奪 First Stand冠軍。（圖／翻攝自lolesports）▲▼HLE 奪 First Stand冠軍。（圖／翻攝自lolesports）

HLE 可說是本次賽會的大魔王，小組賽就展現出強大的個人實力、營運、角色池各方面幾乎都沒有死角，KC 小組賽雖然一度低潮，但隊伍調整很快漸入佳境，昨天五局生死戰擊敗 CFO 帶領歐洲久違回到國際賽決賽舞台。首局 28 分鐘巴龍團是關鍵，Zeka 主動發難進場推到兩人，但 KC 塔莉雅翻到 Viper 將其秒殺，瞬間喪失輸出的 HLE 無法招架被打出團滅，乘著這波氣勢，KC 首局比賽就給了主場 HLE 一個下馬威。

但 HLE 回神非常快，第二局純靠營運 15 分鐘就贏了 4k 經濟，第三局亂戰對韓國王者來說也不是問題，直接打出 28 - 11 的人頭輾壓局，轉眼間 HLE 反超比分先取得聽牌。背水一戰的 KC 第四場開局想要入野，只是三人入野分開來走結果達瑞文直接被抓，Yike 也被 Zeus 卡蜜兒踢死開局瞬間崩盤，HLE 趁你並要你命掌控物件而且 20 分鐘經濟就贏了快 6k 比賽失去懸念，最終 HLE 成功捍衛主場奪下初陣對抗賽 First Stand 冠軍。

關鍵字：英雄聯盟

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