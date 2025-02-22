《江戶壽司王》作者九十九森逝世　本人精神仍在

記者黃冠瑋／綜合報導

日本料理漫畫《江戶壽司王》原作九十九森不幸在2月17日逝世，19日週刊漫畫Goraku 編輯部貼出公告表示哀悼，「雖然我們之前得知道他的身體狀況不佳，但突然接到他的噩耗，還是讓編輯部全體同仁深感悲痛，關於漫畫會遵循作者遺囑持續連載」，消息一出粉絲們也感到震驚，並紛紛為他哀悼。

▼ 《江戶壽司王》連載漫畫封面。（圖／翻攝自twitter／@2Aa63e89mqjwnkE）



《江戶壽司王》從1999年在週刊漫畫開始連載的日本料理漫畫，由九十九森擔任原作、佐藤輝作畫，故事是講述東京銀座老字號餐廳柳壽司的三男柳葉，決定振興家業立志成為壽司郎，漫畫從連載至今已經達到1292話。2月17日卻傳出《江戶壽司王》作者九十九森不幸逝世的消息，各界表示哀悼。

19日週刊漫畫公告表示，「雖然我們之前得知道他的身體狀況不佳，但突然接到他的噩耗，還是讓編輯部全體同仁深感悲痛」，對於《江戶壽司王》後續，週刊漫畫也做出說明，九十九森於生前最後執筆到漫畫1292話，本話將會在3月14日週刊漫畫上發售。

關於1293話以後，九十九森於逝世前也做出同意繼續連載，編輯部將會遵循本人遺囑，延用本人後續1200多話漫畫構想，並且將會以原名九十九森的名義繼續刊載。這則逝世消息，讓粉絲們感到哀痛，並為作者祈禱、希望他在天上能繼續創作喜愛的壽司漫畫。