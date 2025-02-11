地獄豬強勢歸來　「豪華自費陣容曝光」竟沒那個男人

記者黃冠瑋／綜合報導

《英雄聯盟》地獄豬戰隊（Hell Pigs）捲土重來，於2月10日正式公開首發陣容名單決心奮戰PCS聯賽，先前地獄豬戰隊就邀請各路好手加入與亞洲統神一同奮鬥，並以自費者為優先考慮，不過這次陣容名單不僅統神沒有登入其他選手也是各種熟面孔，引起眾多網友熱議。

▼地獄豬先發陣容（圖／翻攝自地獄豬粉絲專頁）



地獄豬先前因為賽區合併時成績不佳，儘管曾為PCS注入巨大流量，但在LCP聯賽成立時仍沒有拿到戰隊席次，所以暫時停擺。去年12月26日地獄豬戰隊就以統神經歷「從電競打到擂台上，從擂台上再打到電競」為標題，徵求各路英雄好手加入與統神一同奮鬥，會以亞洲盃六都規格去籌備比賽，除了積分要鑽二以上不能有代打記錄之外，值得注意的是自費者優先考慮。

2月10日地獄豬粉絲專業正式公開選手陣容名單，上路likai、打野Hotpot、中路Minji、下路Cheng9、輔助Kerry、教練RED ，並於PCS出戰，在首戰對上GZ就以2：0碾壓取下勝利。然而這次出戰陣容名單沒有登錄先前開放試打的人才，反而是繼續熟悉的職業選手，可見統神這次重新出發的決心。貼文一出引發網友紛紛在底下留言 ，其中關於統神討論度最多「 蝦尬痛這位選手是不是夏日限定選手 春季賽怎麼都沒有他登場」、「沒有尬痛怎麼會贏」、「說好的擂台打回電競」。

▼網友盼望「辣個男人」可以重返職業賽場。（資料照／記者黃克翔攝）

