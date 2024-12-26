準備搶票！霸權《膽大黨》 小桃聲優「若山詩音」來台辦見面會

記者楊智仁／綜合報導

點擊率、話題熱度都爆表的年度強作《膽大黨》，動畫今年10月首播就引起大量討論，青春、熱血又帶有靈異科幻的特殊風格，立刻擄獲眾多粉絲的心，第七集「前往溫柔的世界」，講述身手矯健長髮女身世背景的段落，以作畫、運鏡、配樂對照出現實的冷冽與母愛的強烈，掀起網路上一波「淚崩！謝謝動畫組」感嘆。12月20日第一季最終回播出後，製作團隊立刻公布第二季製作消息，讓眾多粉絲感到興奮。

▼《膽大黨》聲優見面會。（圖／木棉花提供）

動畫代理商木棉花特地邀請到《膽大黨》主角「小桃」的聲優「若山詩音」，於2025台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面會。若山詩音將在見面會上，針對本次作品的配音過程及合作感想進行分享，現場還會親遞親筆簽名板給所有參與活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。

《膽大黨》聲優見面會將於2025台北國際動漫節大會舞台進行，本次僅舉辦2月8日一個場次，限額200名。參與見面會的粉絲可以獲得最新推出的普普風超大電競滑鼠墊、精美紙袋，以及見面會獨家典藏的「日本官方宣傳圖」壓克力擺飾，和若山詩音親筆簽名的紀念簽名板。

【《膽大黨》聲優見面會】

購票時間：1月4日(六)中午12:00開賣，售完為止。

活動時間：2025年2月8日（六）16:30-18:00

活動地點：2025台北國際動漫節 大會A舞台(南港展覽館一館)

【聲優介紹】

若山詩音，隸屬於向日葵劇團。從小就以童星身份出演電視劇和電影，目前活躍於聲優領域，主要為外國電影和日本動畫進行配音。主要作品有「《知道天空有多藍的人啊》相生葵、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》井之上瀧奈、《結緣甘神神社》甘神朝姬、《膽大黨》綾瀨桃。」