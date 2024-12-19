NBA黃蜂「假送小球迷PS5」...鏡頭不在秒收回炎上　球團道歉了

記者楊智仁／綜合報導

NBA 近期因為一場活動引發爭議，夏洛特黃蜂對費城 76 人比賽中，聖誕活動讓一名小球迷獲得一台 PlayStation 5，正當大家都沉浸在溫暖的聖誕喜悅之中，沒想到這台 PS5 一下來就被收回 ( 改成送球衣 )，而這一切行為被現場觀眾捕捉，夏洛特黃蜂也發表道歉聲明。

▼黃蜂隊場間活動炎上。（圖／翻攝自@WAVY_News推特）

這起事件發生在場間活動中，小球迷被邀請到場上，與扮成聖誕老人的吉祥物一同參與活動，朗讀了一封給聖誕老人的信後，啦啦隊員捧出一袋裝著 PS5 禮物，當孩子收到這昂貴的禮物時，他的喜悅表露無遺，然而就有現場觀眾發現，當攝影機關掉後，黃蜂隊的工作人員馬上拿走 PS5 並以一件球衣代替。PS5 被拿回去的時候，不只小孩就連周邊的啦啦隊員也感到困惑，雖然有報導指出小孩的叔叔知道這個禮物不能帶回去，但小球迷卻完全不知情。

You guys want to see a cheap sports organization?



In this video my best friend&his nephew get called onto court for a special segment where they gift the kid a PS5 publicly… w/cameras off they TOOK IT AWAY and gave him a jersey.



???? Take a bow @hornets… crushed the kid pic.twitter.com/mcj5hhsuM5 — USMNT_STAN (@StanUsmnt) December 17, 2024

「假送 PS5」的事件在社群上大炎上，而黃蜂隊隨後也發表道歉聲明，「昨晚比賽中，場上一段表演出現明顯的錯誤，對此我們深感抱歉。我們已聯繫相關家庭，承諾不僅要彌補過失，更將超出他們的期待。我們將提供孩子昨晚應該帶回家的 PS5，並額外贈送未來比賽 VIP 體驗。」