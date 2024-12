NBA黃蜂「假送小球迷PS5」...鏡頭不在秒收回炎上　球團道歉了

記者楊智仁/綜合報導

NBA 近期因為一場活動引發爭議,夏洛特黃蜂對費城 76 人比賽中,聖誕活動讓一名小球迷獲得一台 PlayStation 5,正當大家都沉浸在溫暖的聖誕喜悅之中,沒想到這台 PS5 一下來就被收回 ( 改成送球衣 ),而這一切行為被現場觀眾捕捉,夏洛特黃蜂也發表道歉聲明。

▼黃蜂隊場間活動炎上。(圖/翻攝自@WAVY_News推特)

這起事件發生在場間活動中,小球迷被邀請到場上,與扮成聖誕老人的吉祥物一同參與活動,朗讀了一封給聖誕老人的信後,啦啦隊員捧出一袋裝著 PS5 禮物,當孩子收到這昂貴的禮物時,他的喜悅表露無遺,然而就有現場觀眾發現,當攝影機關掉後,黃蜂隊的工作人員馬上拿走 PS5 並以一件球衣代替。PS5 被拿回去的時候,不只小孩就連周邊的啦啦隊員也感到困惑,雖然有報導指出小孩的叔叔知道這個禮物不能帶回去,但小球迷卻完全不知情。

You guys want to see a cheap sports organization?



In this video my best friend&his nephew get called onto court for a special segment where they gift the kid a PS5 publicly… w/cameras off they TOOK IT AWAY and gave him a jersey.



???? Take a bow @hornets… crushed the kid pic.twitter.com/mcj5hhsuM5