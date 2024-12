美擁槍團體小編公開笑玩家「宅宅胡言亂語」　隔天就被開除

記者楊智仁/綜合報導

網路興盛的時代,擁有不同的社群帳號、或是有多個粉絲專頁權限都是很常見的事,但發文前還是要謹言慎行,而且記得先確認一下自己的帳號。先前美國擁槍粉專小編竟用官方推特嘲笑《少女前線 2:追放》玩家,結果沒過多久就被革職了。

▼少女前線 2:追放。(圖/翻攝自Steam)

《少女前線2:追放》採用戰棋玩法,在全 3D 場景下進行戰術構思與即時進攻,2023 年 12 月於中國大陸公測,接續《少女前線》世界觀,指揮官將作為賞金獵人,搭上基地車「艾莫號」並帶領戰術人形小隊穿行於污染區中,在接取並完成委託的同時,迎擊接連而來的敵人,今年 12 月初國際服也正式開放。先前網友 Armed Joy(@ArmedJ0y)於推特上分享自己對《少前 2》的個人評分,沒想到卻被美國槍枝權利協會(National Association for Gun Rights)帳號嘲諷「最高等級的宅宅胡言亂語」。

該回覆一出讓不少網友感到相當傻眼,不到一天的時間 NARG 馬上在同一則貼文底下發表道歉聲明,「昨天,我們的一名員工冒犯了二次元愛好者社群,NARG 重視所有人的價值,即便是宅在家的朋友,我們也清楚聽到你們的聲音,目前舊的社群媒體經理已被撤職,新的小編即將上任。」

Yesterday, a rogue NAGR staffer besmirched the weeb community (a protected class).



We deeply value all our members, even the shut-ins, and we hear you loud and clear.



So, with our sincerest “Gomen nasai,” we’ve addressed the issue.



The old social media manager is out. The new… pic.twitter.com/SLS6mDsgtO