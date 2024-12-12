美擁槍團體小編公開笑玩家「宅宅胡言亂語」　隔天就被開除

記者楊智仁／綜合報導

網路興盛的時代，擁有不同的社群帳號、或是有多個粉絲專頁權限都是很常見的事，但發文前還是要謹言慎行，而且記得先確認一下自己的帳號。先前美國擁槍粉專小編竟用官方推特嘲笑《少女前線 2：追放》玩家，結果沒過多久就被革職了。

▼少女前線 2：追放。（圖／翻攝自Steam）

《少女前線2：追放》採用戰棋玩法，在全 3D 場景下進行戰術構思與即時進攻，2023 年 12 月於中國大陸公測，接續《少女前線》世界觀，指揮官將作為賞金獵人，搭上基地車「艾莫號」並帶領戰術人形小隊穿行於污染區中，在接取並完成委託的同時，迎擊接連而來的敵人，今年 12 月初國際服也正式開放。先前網友 Armed Joy（@ArmedJ0y）於推特上分享自己對《少前 2》的個人評分，沒想到卻被美國槍枝權利協會（National Association for Gun Rights）帳號嘲諷「最高等級的宅宅胡言亂語」。

Weeb nonsense of the highest order — National Association for Gun Rights (@NatlGunRights) December 9, 2024

該回覆一出讓不少網友感到相當傻眼，不到一天的時間 NARG 馬上在同一則貼文底下發表道歉聲明，「昨天，我們的一名員工冒犯了二次元愛好者社群，NARG 重視所有人的價值，即便是宅在家的朋友，我們也清楚聽到你們的聲音，目前舊的社群媒體經理已被撤職，新的小編即將上任。」