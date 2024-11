快訊／T1官宣「ZEUS離隊、DORAN入隊」　ZOFGK恐成絕響

記者蘇晟彥/綜合報導

《英雄聯盟》史上唯一一隊全員同陣容的二冠隊伍T1,在今年斬獲世界冠軍後人氣飆高,但面對下一個賽季開始,隊伍上路天才選手Zeus合約遲遲沒有下落,19日晚間T1正式官宣,Zeus確定離隊,將由HLE戰隊上路Doran接棒上陣,大家所愛的ZOFGK將成絕響,讓不少粉絲心碎直呼,「我不要這樣的結局。」

於2019年加入T1青訓隊的宙斯,在2021年成為一隊成員,經過與Canna一段激烈競爭後,最終在2022年成為上路選手,接著連續三年都闖入《英雄聯盟》世界賽冠軍賽,並在2023、2024兩年拿下世界冠軍,也是目前唯一一隊「全陣容相同」的隊伍拿下冠軍。

但近日面對轉會期各種風雨,再加上連兩冠的加持,T1 CEO也喊出「無論多少錢都要讓ZOFGK在一起」,因此讓不少粉絲信心大增,豈料在19日晚上,T1官方還是宣布,ZEUS確定離隊,同時官宣HLE上路選手DORAN正式加入T1,並向粉絲拜託「請支持他成為T1新上路,並幫助他在T1時比過去更閃耀。Please support him as the new top laner for T1 and help him shine even brighter at T1!」

官宣過後,看來ZEUS已經確定離隊,儘管結局令人心碎,但仍希望小宙斯在其他隊伍中持續發光發熱,打出屬於自己的「Faker之路」。