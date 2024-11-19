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快訊／T1官宣「ZEUS離隊、DORAN入隊」　ZOFGK恐成絕響

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》史上唯一一隊全員同陣容的二冠隊伍T1，在今年斬獲世界冠軍後人氣飆高，但面對下一個賽季開始，隊伍上路天才選手Zeus合約遲遲沒有下落，19日晚間T1正式官宣，Zeus確定離隊，將由HLE戰隊上路Doran接棒上陣，大家所愛的ZOFGK將成絕響，讓不少粉絲心碎直呼，「我不要這樣的結局。」

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於2019年加入T1青訓隊的宙斯，在2021年成為一隊成員，經過與Canna一段激烈競爭後，最終在2022年成為上路選手，接著連續三年都闖入《英雄聯盟》世界賽冠軍賽，並在2023、2024兩年拿下世界冠軍，也是目前唯一一隊「全陣容相同」的隊伍拿下冠軍。

但近日面對轉會期各種風雨，再加上連兩冠的加持，T1 CEO也喊出「無論多少錢都要讓ZOFGK在一起」，因此讓不少粉絲信心大增，豈料在19日晚上，T1官方還是宣布，ZEUS確定離隊，同時官宣HLE上路選手DORAN正式加入T1，並向粉絲拜託「請支持他成為T1新上路，並幫助他在T1時比過去更閃耀。Please support him as the new top laner for T1 and help him shine even brighter at T1!」

官宣過後，看來ZEUS已經確定離隊，儘管結局令人心碎，但仍希望小宙斯在其他隊伍中持續發光發熱，打出屬於自己的「Faker之路」。

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