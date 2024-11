T1勇奪五冠ZOFGK是否會續約？Guma回應：這是很棒的陣容

記者楊智仁/綜合報導

《英雄聯盟》T1 與 BLG 的生死決戰至今仍烙印在電競迷腦海之中,對於 T1 粉絲來說,奪下第五冠可說是為 2024 年劃下最完美結局,不過隨著成員們合約即將到期,接下來大家所關注的,就是 T1 能否再以同樣陣容去挑戰下一座冠軍,日前記者會上 Gumayusi 說到,「合約相關的事情太敏感,無法在這裡討論...,但我認為這是非常棒的陣容。」

▼T1 勇奪第五冠。(圖/翻攝自lolesports)

T1 連續三年以相同陣容殺進總決賽,並且完成歷史性二連霸,奪下第五冠每位成員都功不可沒,而關於 ZOFGK 下一步動向也是大家關注的焦點。日前記者會上媒體直接詢問,這個陣容是否還會在一起,Guma 則回應,「這個話題和合約有關,很難在這裡說清楚,不過我們選手之間創造很多回憶,是非常棒的陣容,如果有機會再一起打當然很好,但也要看選手們個人意見還有團隊情況。」

而輔助 Keria 一開始回答說,「不確定明年還會不會繼續玩」讓大家嚇了一跳,不過後續他也澄清,賽後採訪中腦袋有點亂,而且沒有聽清楚這個問題,自己的本意並不是這樣,請大家不要擔心。

Q) Can ZOFGK stay together?@T1Keria: I ... (Pause) I don't even know if I'll (be able to) be playing this game next year or not. But if I do play ...@gumayusi_min: I'll jump in and speak in representation. I do believe things related to contracts are too sensitive to discuss… pic.twitter.com/5DyL50ZZxE