T1勇奪五冠ZOFGK是否會續約？Guma回應：這是很棒的陣容

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》T1 與 BLG 的生死決戰至今仍烙印在電競迷腦海之中，對於 T1 粉絲來說，奪下第五冠可說是為 2024 年劃下最完美結局，不過隨著成員們合約即將到期，接下來大家所關注的，就是 T1 能否再以同樣陣容去挑戰下一座冠軍，日前記者會上 Gumayusi 說到，「合約相關的事情太敏感，無法在這裡討論...，但我認為這是非常棒的陣容。」

▼T1 勇奪第五冠。（圖／翻攝自lolesports）

T1 連續三年以相同陣容殺進總決賽，並且完成歷史性二連霸，奪下第五冠每位成員都功不可沒，而關於 ZOFGK 下一步動向也是大家關注的焦點。日前記者會上媒體直接詢問，這個陣容是否還會在一起，Guma 則回應，「這個話題和合約有關，很難在這裡說清楚，不過我們選手之間創造很多回憶，是非常棒的陣容，如果有機會再一起打當然很好，但也要看選手們個人意見還有團隊情況。」

而輔助 Keria 一開始回答說，「不確定明年還會不會繼續玩」讓大家嚇了一跳，不過後續他也澄清，賽後採訪中腦袋有點亂，而且沒有聽清楚這個問題，自己的本意並不是這樣，請大家不要擔心。