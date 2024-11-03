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人氣懸疑冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　小洛小寂協力逃離瘋狂惡夢

記者楊智仁／綜合報導

《小小夢魘》（英語：Little Nightmares）是一款由Tarsier Studios開發並由萬代南夢宮娛樂發行的解謎平台恐怖冒險遊戲，因其氣氛、畫質和音效獲得了許多正面評語，日前萬代南夢宮娛樂公開PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM®版《小小夢魘3》全新宣傳影片。

這支宣傳影片中，玩家將會看著小洛和小寂徘徊在陰鬱的糖果工廠中，在這裡，畜工們必須在監管員令人毛骨悚然的凝視下不分晝夜地工作，生產出堆積如山的糖果。然而，當兩人在工廠中四處奔走時，總覺得自己也被某種存在監視著...，小洛和小寂必須齊心協力，才能逃離這場瘋狂的甜美惡夢。

本作中，玩家將會跟隨著小洛和小寂的旅程，尋找離開虛無之地的路，被困在一個充斥著詭異區域的世界「螺旋地」，兩個好朋友必須要一同合作，才能設法在這個充滿危險的世界存活，並想辦法逃離潛藏在黑暗中且更為可怕的威脅。系列史上首次，本作除了可以讓玩家在AI的陪伴下自行尋找離開螺旋地的出路，更支援最多2名玩家一同在線上遊玩。

▲▼小小夢魘。（圖／萬代提供）

 

關鍵字：小小夢魘3

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