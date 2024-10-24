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《新網球王子》德國隊使出「巨人化」變超大隻　網笑翻：地鳴發動

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，除了看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽之外，作品又帶來甚麼樣天馬行空的網球招式也成為有趣看點。如今《新網球王子 U-17 世界盃 SEMIFINAL》現正熱播當中，日本與德國隊的比賽當中，對手竟然使出「巨人化」讓不少觀眾看到都笑了出來。

《網球王子》動畫自 2001 年開播已經問世 20 年，其系列新作也沒有停下腳步《新網球王子 U-17 世界盃 SEMIFINAL》為本季新番，講述成為日本代表的龍馬等人順利登上準決賽舞台，這次對手是由職業網球選手波克率領的隊伍，也是排名世界第一的王者德國隊，甚至曾與眾人同甘共苦的手塚也在這支隊伍，日本vs德國的激戰即將揭開序幕。

▼《新網球王子 U-17 世界盃 SEMIFINAL》。（圖／翻攝自@zeldahyliangod推特）▲▼新網王巨人化。（圖／翻攝自推特）

其實早在原作漫畫中，德國隊的「坦庫瑪魯・施奈德」就能夠使出巨大化的能力，而這個場景近期搬上動畫後再度掀起一陣討論，超巨大身形彷彿要衝破天花板，連發球聲音都像是地鳴一樣，許多網友紛紛笑喊，「看起來比原作還要大隻」、「我以為我在看進擊的巨人」、「那天日本隊想起了被巨人支配的恐懼」、「每次看網王都有新招超好笑」、「身體變大就算了，球變大犯規了吧！」

關鍵字：新網球王子

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