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索尼台灣拒公開PS5 Pro供應數量　玩家悲鳴：搞飢餓行銷爽了黃牛

記者蘇晟彥／台北報導

PS5 Pro上市在即，但從26日開放預購後，市場上仍是供不應求，連帶不少賣場都出現以黃牛價的方式販售PS5 Pro，讓原本就已經「尊爵不凡」的PS5 Pro價格再提高一萬元左右不等，但疫情結束，產能理當恢復的狀況下，照理說應該不會出現這類狀況，但針對台灣地區PS5 Pro出貨量到底多少，索尼台灣（SIET）面對媒體提問僅以罐頭訊息回覆「感謝您的詢問及回饋。針對您目前提出的疑問，很抱歉我們尚沒有進一步的資訊能夠提供。」，針對台灣黃牛盛行亂象也視而不見，鐵了心將台灣玩家當盤子宰。

▼PS5 Pro在台灣明顯供貨不足，但索尼台灣（SIET）拒絕提供供貨數量，針對黃牛亂象也避而不談。

▲▼ PS5 pro。

從 9月26日預購後開始，台灣地區PS5 Pro就出現「供不應求」的狀況，不少小賣店私下都坦承，每間店的配貨量都不多，可能僅有3-5台，這些都是留下來賣給熟客，或是舉辦活動刺激買氣用的，原則上不可能直接進行販售。如果真的要販售，也會像先前，以同捆包的方式，將之前賣不完的周邊庫存清乾淨。

先將時間往前拉，9 月 4 日在台灣上市的 PlayStation Portal ，其實在國外地區2023年11月早就開賣，且供貨都充足，但來到台灣後仍然出現「供不應求」的狀況，直到現在仍需要透過抽選制、預購制的方式取得，讓不少粉絲都認為，索尼是在疫情期間嚐到飢餓行銷的甜頭，可以藉此綑綁一大堆禮包販賣，因此在台灣也選擇少量鋪貨、慢慢賣的狀況，因此造成想要嚐鮮的玩家一機難求，為了怕「蜜月期」結束，選擇向黃牛購買昂貴的主機。

對此，記者詢問台灣索尼互動娛樂（SIET）在台灣PS5 Pro、PS Portal實際供貨數量，同時針對黃牛哄價相關內容，官方是否有相對應的對策，但SIET僅以罐頭訊息回覆，回答「您好，感謝您的詢問及回饋。針對您目前提出的疑問，很抱歉我們尚沒有進一步的資訊能夠提供。」

▼各種同捆大禮包，讓玩家必須以超過1.5倍以上的價格才能買到PS5 Pro。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：PS5索尼供貨不足黃牛預購

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