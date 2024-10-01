《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售倒數　成為超戰士體驗突破極限戰鬥

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂近期公開，即將在2024年10月11日在PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®平台發售的《七龍珠 電光炸裂！ZERO》最新介紹宣傳影片。同步公開特典及DLC情報。「遊戲模式及登場角色介紹宣傳影片」中，製作人透過遊戲內實機遊玩影像，針對情節戰鬥中可遊玩的8名角色，以及在自訂戰鬥的「編輯模式」中，各個設定項目及模式進行詳細介紹。

影片中同步公開發售前最後一支登場角色介紹影片，《七龍珠超》及劇場版中的角色，還有「孫悟空（少年期）」都將一齊登場。影片中可以看到《七龍珠超》「比魯斯」、第6宇宙的戰士「卡貝」和「弗洛斯特」，以及第11宇宙的戰士「托波」化身為「破壞神托波」姿態。不僅如此，劇場版作品中登場傳說中超級賽亞人「布羅利（Ｚ）」、「庫拉」、「波傑克」等多位角色也將在本作中登場。

【成為超戰士，親身體驗震撼天地、突破極限的七龍珠戰鬥】

本作是一款3D對戰動作遊戲，玩家將可以施展龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特的技能盡情戰鬥。發揮每個角色個性鮮明的能力及特色，變身為超級賽亞人，或是將氣保留至最後一刻再放出強力的必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家將可以盡情享受宛如《七龍珠》一般戲劇化戰鬥。

【承襲前作《七龍珠Z Sparking! METEOR》的正統進化】

將敵人擊飛後展開追擊，或是判斷時機加以反擊等，保持《七龍珠Z Sparking!》系列傳統的戰鬥系統，並加入新的動作全面進化。本作將有系列作品中規模最大的角色群登場，究極的3D七龍珠戰鬥遊戲即將在此誕生。