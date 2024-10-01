ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售倒數　成為超戰士體驗突破極限戰鬥

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂近期公開，即將在2024年10月11日在PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®平台發售的《七龍珠 電光炸裂！ZERO》最新介紹宣傳影片。同步公開特典及DLC情報。「遊戲模式及登場角色介紹宣傳影片」中，製作人透過遊戲內實機遊玩影像，針對情節戰鬥中可遊玩的8名角色，以及在自訂戰鬥的「編輯模式」中，各個設定項目及模式進行詳細介紹。

影片中同步公開發售前最後一支登場角色介紹影片，《七龍珠超》及劇場版中的角色，還有「孫悟空（少年期）」都將一齊登場。影片中可以看到《七龍珠超》「比魯斯」、第6宇宙的戰士「卡貝」和「弗洛斯特」，以及第11宇宙的戰士「托波」化身為「破壞神托波」姿態。不僅如此，劇場版作品中登場傳說中超級賽亞人「布羅利（Ｚ）」、「庫拉」、「波傑克」等多位角色也將在本作中登場。

▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）

【成為超戰士，親身體驗震撼天地、突破極限的七龍珠戰鬥】

本作是一款3D對戰動作遊戲，玩家將可以施展龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特的技能盡情戰鬥。發揮每個角色個性鮮明的能力及特色，變身為超級賽亞人，或是將氣保留至最後一刻再放出強力的必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家將可以盡情享受宛如《七龍珠》一般戲劇化戰鬥。

▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）

【承襲前作《七龍珠Z Sparking! METEOR》的正統進化】

將敵人擊飛後展開追擊，或是判斷時機加以反擊等，保持《七龍珠Z Sparking!》系列傳統的戰鬥系統，並加入新的動作全面進化。本作將有系列作品中規模最大的角色群登場，究極的3D七龍珠戰鬥遊戲即將在此誕生。

▲▼七龍珠。（圖／萬代提供）

關鍵字：七龍珠

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售倒數　成為超戰士體驗突破極限戰鬥

《暗黑IV》前進大巨蛋　性感女星合體魂靈師開球嗨喊：羅盤8爽過

《膽大黨》預約10月霸權、《Re0》超強續作輪番上陣　木棉花新番一次看

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映　睽違三年骨王回歸

《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場！人與AI為主題享受第三人稱射擊

銷量破億《咒術迴戰》連載6年半正式完結　作者動畫導演賀圖曝光

再次踏上不安冒險！ 《小小夢魘2 強化版》PS5實體版10月登場

PSG找回狀態前進瑞士輪！Woody牛超神開團擊敗北美100T

台灣原創作品實力不會輸其他國家！連思宇盼「說」故事給更多人聽

從學徒到領班　台灣配音員奮鬥之路陷「溫飽、成品」兩難

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

性感女星合體暗黑4新職業開球

木棉花10月超強新番一次看

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售倒數

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

《咒術迴戰》連載6年半正式完結

PSG找回狀態前進瑞士輪

AV女優橫宮七海遺作曝！

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場

最新新聞

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售倒數

性感女星合體暗黑4新職業開球

木棉花10月超強新番一次看

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映

《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場

《咒術迴戰》連載6年半正式完結

《小小夢魘2 強化版》PS5實體版10月登場

PSG找回狀態前進瑞士輪

連思宇認為台灣原創作品實力不會輸其他國家

台灣配音員陷「溫飽、成品」兩難

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366