IGN特約作家稱再給《星鳴特攻》6個月會變好：索尼根本不相信會成功

記者蘇晟彥/綜合報導

《星鳴特攻》(Concord)在9月一舉成為「政確」選擇下最大負面教材後,粉絲、實況主都想要「朝聖」最後一面,讓上線人數暴增。對此,近年來因為各種風波成為反指標的「IGN」特約作家Stella就跳出來替《星鳴》喊冤,並大罵官方「至少要給它六個月的時間調整,真的太扯」,讓不少粉絲笑稱,「他們敢直面問題才算有種,這種砸了50億卻不到百人遊戲,到底要堅持什麼?」

Firewalk Studios 3日深夜在官方部落格拋出重磅,上線兩週的《星鳴特攻》確定將全面退費下架,儘管在意料之內,但對於官方能如此豁達地面對問題,還是給予讚聲,甚至開始出現大批「哀悼現場」,不少玩家、實況主都跑去購買實體片留念,甚至讓伺服器人數一度飆升。

但IGN作家Stella則在自身的X(舊名Twitter)上表示,「我為Firewalk Studios感到難過,(索尼)真的有夠扯!我認為至少要給它6個月的時間去度過整個賽季,再來調整變成合格的服務型遊戲,從這些事上來看,索尼從開始就沒有相信他會成功而去支持它」

而這樣的觀點也隨即讓不少網友砲轟,認為上線後大量負評以及實際上線人數,已經是這款遊戲的失敗證明,即時止血並打掉重練才是「負責」的方式,直言IGN的發言真的完全是反指標。事實上,近年IGN各種風波不斷,像是先前劍星、黑神話:悟空的事件,都已經讓讀者不再相信他們。

My heart breaks for Firewalk Studios.



The fact that it wasn't even given at least six months to properly sit through a season and adjust as a proper live-service game is insane to me.



It's very clear PlayStation didn't believe in this from the start and failed to support it. https://t.co/5yeRESAbmF