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IGN特約作家稱再給《星鳴特攻》6個月會變好：索尼根本不相信會成功

記者蘇晟彥／綜合報導

《星鳴特攻》（Concord）在９月一舉成為「政確」選擇下最大負面教材後，粉絲、實況主都想要「朝聖」最後一面，讓上線人數暴增。對此，近年來因為各種風波成為反指標的「IGN」特約作家Stella就跳出來替《星鳴》喊冤，並大罵官方「至少要給它六個月的時間調整，真的太扯」，讓不少粉絲笑稱，「他們敢直面問題才算有種，這種砸了50億卻不到百人遊戲，到底要堅持什麼？」

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Firewalk Studios 3日深夜在官方部落格拋出重磅，上線兩週的《星鳴特攻》確定將全面退費下架，儘管在意料之內，但對於官方能如此豁達地面對問題，還是給予讚聲，甚至開始出現大批「哀悼現場」，不少玩家、實況主都跑去購買實體片留念，甚至讓伺服器人數一度飆升。

但IGN作家Stella則在自身的X（舊名Twitter）上表示，「我為Firewalk Studios感到難過，（索尼）真的有夠扯！我認為至少要給它6個月的時間去度過整個賽季，再來調整變成合格的服務型遊戲，從這些事上來看，索尼從開始就沒有相信他會成功而去支持它」

而這樣的觀點也隨即讓不少網友砲轟，認為上線後大量負評以及實際上線人數，已經是這款遊戲的失敗證明，即時止血並打掉重練才是「負責」的方式，直言IGN的發言真的完全是反指標。事實上，近年IGN各種風波不斷，像是先前劍星、黑神話：悟空的事件，都已經讓讀者不再相信他們。

關鍵字：遊戲退費官方IGN失敗

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