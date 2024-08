《刺客教條：暗影者》對標對馬戰鬼　製作人談：耗時四年取得平衡

記者蘇晟彥/綜合報導

不斷「引起議論」的《刺客教條》新作暗影者,近日首席製作人(Lead Producer)Karl Onnée接受媒體專訪時,講出遊戲花費四年去開發,相較於其他系列作是有史以來最長的開發期,團隊「盡力去創造真實的遊戲內容,這是讓我們驕傲的事」,再度引起網友議論直批,「花四年做出這樣的『還原』,也真有你們的」

▼《刺客教條:暗影者》不斷遭到炎上。

Karl Onnée表示,這次《暗影者》總共花費的四年的時間去開發,相較於其他系列作大約多了25%的時間,並預計在今年年底推出,而這也是《刺客教條》系列作品有史以來開發最久的時間。他接著說,製作團隊會花費這麼久的時間,就是要確保「盡可能真實」,這也是團隊引以為傲的事情。(We are trying to create a game that is as authentic as possible. It's something we take pride in)。

Karl Onnée繼續補充,開發的過程非常漫長,就像從封建時代日本建造第一座日式房屋開始,這跟英國、法國的房屋有很大不同,我們必須了解、學習它。而且團隊也到了現場取經,確保從微小的細節中,還原日本的真實文化,Karl Onnée也提到,《對馬戰鬼》就是一個很好的例子,由外國團隊開發日本遊戲,銷量也爆棚,這是Ubisoft想要對標的遊戲。

最後他也強調,「我們努力想要讓它成為一款受全世界歡迎的遊戲,正因為我們什麼都不懂,所以我們謙卑學習,確保對於所有文化的尊重,尤其是對日本玩家也是一件極為重要的事情。」

但即便Karl Onnée講得這麼誠懇,但面對近日排山倒海的爭議,只能等遊戲上市後見真章了。