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《刺客教條：暗影者》對標對馬戰鬼　製作人談：耗時四年取得平衡

記者蘇晟彥／綜合報導

不斷「引起議論」的《刺客教條》新作暗影者，近日首席製作人（Lead Producer）Karl Onnée接受媒體專訪時，講出遊戲花費四年去開發，相較於其他系列作是有史以來最長的開發期，團隊「盡力去創造真實的遊戲內容，這是讓我們驕傲的事」，再度引起網友議論直批，「花四年做出這樣的『還原』，也真有你們的」

▼《刺客教條：暗影者》不斷遭到炎上。

▲▼

Karl Onnée表示，這次《暗影者》總共花費的四年的時間去開發，相較於其他系列作大約多了25%的時間，並預計在今年年底推出，而這也是《刺客教條》系列作品有史以來開發最久的時間。他接著說，製作團隊會花費這麼久的時間，就是要確保「盡可能真實」，這也是團隊引以為傲的事情。（We are trying to create a game that is as authentic as possible. It's something we take pride in）。

Karl Onnée繼續補充，開發的過程非常漫長，就像從封建時代日本建造第一座日式房屋開始，這跟英國、法國的房屋有很大不同，我們必須了解、學習它。而且團隊也到了現場取經，確保從微小的細節中，還原日本的真實文化，Karl Onnée也提到，《對馬戰鬼》就是一個很好的例子，由外國團隊開發日本遊戲，銷量也爆棚，這是Ubisoft想要對標的遊戲。

最後他也強調，「我們努力想要讓它成為一款受全世界歡迎的遊戲，正因為我們什麼都不懂，所以我們謙卑學習，確保對於所有文化的尊重，尤其是對日本玩家也是一件極為重要的事情。」

但即便Karl Onnée講得這麼誠懇，但面對近日排山倒海的爭議，只能等遊戲上市後見真章了。

關鍵字：刺客教條

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