四角命運交錯戀愛喜劇　《杜鵑婚約》宣布第二季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家吉河美希所繪校園戀愛作品《杜鵑婚約》（日語：カッコウの許嫁），優秀的畫風搭配三位各具特色的女主吸引不少粉絲關注，2022 年也改編為電視動畫，近期官方宣布了《杜鵑婚約》第二季製作確定的消息。

《杜鵑婚約》開始連載時間適逢《五等分的新娘》、《家有女友》等知名戀愛作品完結，但雜誌編輯部相當看好接棒潛力。故事描述，因為剛出生時雙方父母抱錯嬰兒，海野凪和天野繪里香的命運大不相同，一個是小餐館老闆兒子，一個變成飯店總裁千金小姐。知道彼此身分後，父母為了讓彼此都能保有這兩個孩子，為他們兩人訂下婚約，還強迫他們要單獨同居兩個星期，凪根本沒有時間花心力在這上面，因為他得努力念書拿到第一名，才能去和喜歡的女生告白。

▼《杜鵑婚約》。（圖／@cuckoo_anime）

《杜鵑婚約》三位女主特色鮮明，繪里香個性有些傲嬌但相當體貼、瀨川彌勝負欲強但有些天然呆、海野幸則是男主的妹妹，有著很深的戀兄情節。動畫第一季完結經過快兩年，日前官方突然宣布《杜鵑婚約》第二季製作確定消息預定 2025 年放送，同樣由製作《高木同學》&《天竺鼠車車》新銳動畫以及《怪人的沙拉碗》製作的 SynergySP 兩方合力製作，人氣聲優「石川界人、鬼頭明里、東山奈央、小原好美」也都會回歸配音。