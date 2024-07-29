ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

四角命運交錯戀愛喜劇　《杜鵑婚約》宣布第二季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

日本漫畫家吉河美希所繪校園戀愛作品《杜鵑婚約》（日語：カッコウの許嫁），優秀的畫風搭配三位各具特色的女主吸引不少粉絲關注，2022 年也改編為電視動畫，近期官方宣布了《杜鵑婚約》第二季製作確定的消息。

《杜鵑婚約》開始連載時間適逢《五等分的新娘》、《家有女友》等知名戀愛作品完結，但雜誌編輯部相當看好接棒潛力。故事描述，因為剛出生時雙方父母抱錯嬰兒，海野凪和天野繪里香的命運大不相同，一個是小餐館老闆兒子，一個變成飯店總裁千金小姐。知道彼此身分後，父母為了讓彼此都能保有這兩個孩子，為他們兩人訂下婚約，還強迫他們要單獨同居兩個星期，凪根本沒有時間花心力在這上面，因為他得努力念書拿到第一名，才能去和喜歡的女生告白。

▼《杜鵑婚約》。（圖／@cuckoo_anime） ▲▼杜鵑婚約 。（圖／@cuckoo_anime）

《杜鵑婚約》三位女主特色鮮明，繪里香個性有些傲嬌但相當體貼、瀨川彌勝負欲強但有些天然呆、海野幸則是男主的妹妹，有著很深的戀兄情節。動畫第一季完結經過快兩年，日前官方突然宣布《杜鵑婚約》第二季製作確定消息預定 2025 年放送，同樣由製作《高木同學》&《天竺鼠車車》新銳動畫以及《怪人的沙拉碗》製作的 SynergySP 兩方合力製作，人氣聲優「石川界人、鬼頭明里、東山奈央、小原好美」也都會回歸配音。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：杜鵑婚約動畫

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

四角命運交錯戀愛喜劇　《杜鵑婚約》宣布第二季製作確定

原創《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台　最愛名言「藝術就是爆炸」

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽！沒人完美通關日本爆紅玩家朝聖

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台　遇男粉開心喊：好少見

《無職轉生》聲優見面會漫博登場　魯迪希露菲夫婦同台放閃

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

無懼颱風攪局！漫博進場人數破紀錄　兩天37萬人塞爆世貿

大賞作《86 不存在的戰區》作家訪台！曝劇情走向逼哭編輯3次

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節　羅伯殭屍、機車頭樂團造型推出

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗　厄倫蒂兒、涅默在你眼前直接開跳

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽

《86 不存在的戰區》作家訪台

G奶女星爆紅！　網挖舊照驚：整形？

《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

「咒術、我推、排球少年」16強檔集結

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

最新新聞

《杜鵑婚約》第二季製作確定

《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台

《無職轉生》聲優見面會登場

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

《86 不存在的戰區》作家訪台

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366