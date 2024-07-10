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「我推的孩子、艾莉同學」高人氣　外動畫網萬票選最期待7月新番

記者楊智仁／綜合報導

眾所期待 7 月新番已經陸續播出，炎熱夏天帶給動漫迷們全新動畫饗宴。近期，外國動畫投票網站 Anime Corner 萬票選出最受期待 7 月新番，除了霸權「我推的孩子」外，「不時輕聲以俄語遮羞的鄰座艾莉同學、鹿乃子乃子乃子虎視眈眈」也具有相當高的人氣。

▼外動畫網票選最受期待 7 月新番。（圖／翻攝自羚邦、Animecorner）▲▼動畫。（圖／翻攝自Media、Animecorner）

《我推的孩子》首季橫掃 2023 年許多動畫大獎之後，第二季如今也正式開播，故事圍繞著「阿奎亞、有馬加奈、黑川茜」進入舞台劇世界並呈現人氣作品《東京 BLADE》，首集製作組五彩繽紛的呈現方式讓觀眾們留下深刻印象，腳本與原作之間如何改編、演員要如何在這中間去做取捨，不少細節帶領粉絲更進一步踏入演技世界。《我推的孩子》以 8.16% 得票率成為 Anime Corner 最受期待 7 月新番，首周夏番排行榜「我推」也獲得 13.09% 得票率排在第二名。

緊接著是《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》得票率 7.02% 排名最受期待 7 月新番第二名，故事敘述學校女神日俄混血女學生艾莉，總是戲弄著同學久世政近並用甜蜜俄語表現嬌羞一面。在動畫工房高超製作品質下，艾莉同學所有舉動美麗地宛如一幅畫，加上聲優上坂堇完美配音，「艾莉同學」首周夏番排行榜更以 16.08% 得票率衝上第一名。

最受期待 7 月新番第三名為日本華納兄弟公司與 WIT STUDIO 合作推出的原創動畫《異世界自殺突擊隊》，最近憑著魔性主題曲掀起熱潮的《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》排名第四，《義妹生活》則是排在第五名。

▲▼動畫。（圖／翻攝自Media、Animecorner）

關鍵字：我推的孩子不時輕聲以俄語遮羞的鄰座艾莉同學7月新番

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