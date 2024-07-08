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《鹿乃子乃子虎視眈眈》魔性OP人氣狂飆　聲優：千萬觀看現場唱

記者楊智仁／綜合報導

開播前即創造超高關注 7 月新番《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》，為了讓粉絲記住繞口動畫名稱，官方將片頭曲中幾秒鐘魔性片段串接成一小時，洗腦音樂配上動畫主角魔性舞蹈，影片上傳吸引超高人氣。近期片頭曲 MV 正式公開，釋出短短 4 天觀看數就飆破 870 萬。

《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》故事描述資優生「虎視虎子」隱藏自己以前不良少女身分，愉快度的過高中生活，某天出門突然遇到掛在電線上長鹿角的神祕少女，居然還是班上新來的轉學生，劇情超級荒誕好笑。雖然故事荒謬但動畫製作可不馬虎，找來負責「SPY X FAMILY間諜家家酒、進擊的巨人」動畫公司「WIT STUDIO」擔綱動畫製作，超強動畫品質絕對是 7 月動畫魔性霸權。

《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》開播前官方串接一小時魔性 OP 其實就只是一直重播「しかのこのこのここしたんたん」這句話，沒想到單周觀看次數就飆破百萬，而動畫 MV「シカ色デイズ」 釋出後人氣不斷飆升，就連聲優潘惠美都表示，「影片突破 1000 萬觀看我就現場唱」，照這個趨勢達成千萬應該指日可待。

值得一提的是潘惠美 7 月新番除了擔任《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》主要角色鹿乃子乃子之外，同時也獻聲《我推的孩子》有馬佳奈，由於兩部動畫在日本 ABEMA 平台上是接着播放，兩位角色巨大的反差讓粉絲們感到相當有趣。目前《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》第一集已經於 7 月 7 日正式在台灣放送，有興趣的觀眾可以一同加入「しかのこのこのここしたんたん」的行列。

關鍵字：鹿乃子乃子虎視眈眈7月新番

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