ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅》最終回主公聲優吐心聲：產屋敷家努力集大成！揭感人金句

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 柱訓練篇》於本周迎來結尾，第 8 話長達 40 分鐘擴大放送，加上製作組經費燃燒震撼場面，讓《鬼滅之刃》再度成為近期動漫圈話題焦點。先前日本也舉行特別上映會，產屋敷耀哉聲優「森川智之」以及鬼舞辻無慘聲優「關俊彥」也同台，與觀眾們一起度過「柱訓練篇」最終精彩時刻。

▼《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終回。（圖／翻攝自ufotable）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ufotable）

觀眾於劇院大銀幕上體驗第 7 集和最終第 8 集精彩劇情和震撼畫面後，《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》以三部曲形式製作消息宣布讓現場氛圍達到最高潮。在這充滿熱情的場地中，森川智之、關俊彥從各自視角回顧過去故事，並重現最終回主公與鬼王對峙場景，關俊彥說到，「耀哉與無慘一同在活動中出現是非常罕見的組合，無慘是人類最大敵人，是最強最惡的鬼之始祖，配音時能感受到他的心靈在千年時間中越陷越深。」

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ufotable）

森川先生談及自己飾演的產屋敷耀哉時表示，「最終回耀哉與無慘對峙，這是產屋敷家族努力集大成，我希望能與觀眾分享這份感動。雖然是以病重的狀態來演繹，不過『人的想法才是永恆且不滅』我認為這句台詞充滿希望，充分表達了鬼與人類的巨大差異，是耀哉燃燒自己充滿光芒的好台詞，」

當談到新宣布的《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》三部曲製作決定時，關俊彥提到，「大家會支持炭治郎吧？但事情不會這麼順利的！我會全力以赴參與這部劇場版，請大家繼續支持我們。」森川智之則表示，「大家的想法會繼續傳遞下去。柱和鬼殺對們在這次柱訓練篇中經歷了血汗訓練，團結一致對抗無慘，希望大家能享受《無限城篇》三部曲！」

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自ufotable）

關鍵字：鬼滅之刃劇場版柱訓練篇無限城篇動漫圈

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

《鬼滅》最終回主公聲優吐心聲：產屋敷家努力集大成！揭感人金句

宇宙神遊《棕色塵埃2》「超巨純白誘惑」現身台北地下街

《我推的孩子》第二季開播衝推特趨勢　新主題曲秀超強畫面

百萬關注魔性動畫《鹿乃子乃子虎視眈眈》來了！回歸線娛樂7月新番

KONAMI《實況力量足球》宣布9月結束營運　長跑8年將劃下句點

美短跑王者賽前秀全套「黑暗大法師」決鬥盤！奪金牌+奧運資格

Switch後續機備好貨才上　任天堂社長承諾：不會讓黃牛哄價

沙國「電競世界盃」開打！撒19億史上最高獎金、直播賽程懶人包

石油王電競盃只坐經濟艙選手喊累　41歲星海賽評：年輕人吃不了苦

絕版神作《龍族》復活！曾轟動亞洲突消失　出版社集資1小時就達標

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅》最終回主公聲優吐心聲

最高總獎金沙國「電競世界盃」開打

Steam夏日特賣會開跑

So-net《絢花百兵帖》一年夭折

《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終回經費燃燒

《我推的孩子》第二季開播衝推特趨勢

《鬼滅 柱訓練篇》結尾放彩蛋

角川集團遭駭客集團綁架個資外洩

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

百萬關注魔性動畫《鹿乃子乃子虎視眈眈》

最新新聞

《鬼滅》最終回主公聲優吐心聲

宇宙神遊《棕色塵埃2》新章節出

《我推的孩子》第二季開播衝推特趨勢

百萬關注魔性動畫《鹿乃子乃子虎視眈眈》

《實況力量足球》9月結束營運

美短跑王者賽前秀「黑暗大法師」決鬥盤

Switch後續機備好貨才上

最高總獎金沙國「電競世界盃」開打

石油王電競盃只坐經濟艙選手喊累

曾轟動亞洲突消失⋯絕版神作《龍族》復活

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366