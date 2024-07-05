《鬼滅》最終回主公聲優吐心聲：產屋敷家努力集大成！揭感人金句

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 柱訓練篇》於本周迎來結尾，第 8 話長達 40 分鐘擴大放送，加上製作組經費燃燒震撼場面，讓《鬼滅之刃》再度成為近期動漫圈話題焦點。先前日本也舉行特別上映會，產屋敷耀哉聲優「森川智之」以及鬼舞辻無慘聲優「關俊彥」也同台，與觀眾們一起度過「柱訓練篇」最終精彩時刻。

▼《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終回。（圖／翻攝自ufotable）

觀眾於劇院大銀幕上體驗第 7 集和最終第 8 集精彩劇情和震撼畫面後，《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》以三部曲形式製作消息宣布讓現場氛圍達到最高潮。在這充滿熱情的場地中，森川智之、關俊彥從各自視角回顧過去故事，並重現最終回主公與鬼王對峙場景，關俊彥說到，「耀哉與無慘一同在活動中出現是非常罕見的組合，無慘是人類最大敵人，是最強最惡的鬼之始祖，配音時能感受到他的心靈在千年時間中越陷越深。」

森川先生談及自己飾演的產屋敷耀哉時表示，「最終回耀哉與無慘對峙，這是產屋敷家族努力集大成，我希望能與觀眾分享這份感動。雖然是以病重的狀態來演繹，不過『人的想法才是永恆且不滅』我認為這句台詞充滿希望，充分表達了鬼與人類的巨大差異，是耀哉燃燒自己充滿光芒的好台詞，」

當談到新宣布的《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》三部曲製作決定時，關俊彥提到，「大家會支持炭治郎吧？但事情不會這麼順利的！我會全力以赴參與這部劇場版，請大家繼續支持我們。」森川智之則表示，「大家的想法會繼續傳遞下去。柱和鬼殺對們在這次柱訓練篇中經歷了血汗訓練，團結一致對抗無慘，希望大家能享受《無限城篇》三部曲！」