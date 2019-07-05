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夏日電玩展下週開展 萬代南夢宮、傑仕登公開展出陣容

記者周之鼎／台北報導

019夏日電玩展Summer Game Show(SGS)即將於7月12至14日於花博爭艷館熱血登場，主辦單位台北市電腦公會公開展覽平面圖，以充滿復古玩味、寓教於樂的「原創經典區」；集結知名電競聯賽、跨平台體驗的「社群賽事區」；數位娛樂應用、電競周邊進駐的流行娛樂區貫穿全場，並搭配三組大會舞台的精彩活動。

今年夏日電玩展首度規劃四大玩家活動，有「yogibo x BYOC/D」區域，提供yogibo懶骨頭沙發、插座和網路，號召全台玩家帶上設備與三五好友組團打遊戲。以全台唯一遊戲交友實體平台為宗旨的「PLAY ONE」，邀請所有人走出虛擬世界，玩家可事先上網報名或於現場背板留下資料，將有機會找到志同道合的隊友，同時可參加PlayStation 4 Pro抽獎活動。針對喜愛收集扭蛋的族群，SGS「扭蛋區」提供50元一扭精美獎品，內容物包括知名遊戲棒球帽、電競品牌Tshirt、SGS限定運動毛巾及徽章等，更有機會獲得彩蛋抱走遊戲主機，另外展區內也進駐了「電話亭KTV」讓喜愛唱歌的參觀者一展歌喉。

本次台灣萬代南夢宮娛樂將展出3款遊戲新作及豐富可愛的攝影區，包含初次於Nintendo Switch平台登場的《Disney Tsum Tsum 嘉年華》、《哆啦A夢 牧場物語》、《王牌釣手 Nintendo Switch版》，此外還打造2米高復古像素風PAC-MAN立像。

傑仕登則將展出多款目前還未上市的發行、代理PlayStation 4以及Nintendo Switch 遊戲，包含《魔物獵人 世界：Iceborne》、《逆轉裁判 123 成步堂精選集》、《碧藍航線 Crosswave》（日文版）、《槍彈突擊小妖精》、《夢幻模擬戰 I & II》（日文版）、《絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶》、《LoveR 捕捉心動》（日文版）、《Dusk Diver酉閃町》、《銀白鋼鐵 X THE OUT OF GUNVOLT》。

除此之外也將特別推出Nintendo Switch遊戲以及主機的限量組合，瑪利歐賽車8豪華版+Nintendo Switch主機僅售新台幣9990元；薩爾達傳說 曠野之息+ Nintendo Switch主機僅售新台幣10380元。

本次主辦單位也於7月14日舉行一日限定開催的「夏日ACG玩創市集」，將有超過60攤的ACG原創及二手商品，包括動漫公仔、一番賞、盒玩、漫畫小說、遊戲片、同人周邊、絕版遊戲商品、自製徽章與Cosplay服裝道具等。另外，繼上周公布原創同樂舞台活動消息引起熱烈迴響，本屆活動再度邀請超人氣實況主月希、薄荷貓、可凡、萊斯參與，現場將玩家進行賽事對決。夏日電玩展預購票進入最後倒數至7月11日止，現場以QRCODE辨識入場，主辦單位更將從預購票入場名單中加碼抽「PlayStation 4 Pro碧血狂殺2同捆組」。


 

關鍵字：夏日電玩展萬代南夢宮傑仕登

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