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迎東京奧運！瑪利歐、索尼克再推東奧新遊戲

記者周之鼎／台北報導

SEGA 於上週末的自家嘉年華活動「SEGA FES」當中，公開從 2019 年夏季開始到 2020 年間，將推出 4 款 2020 東京奧運官方授權遊戲。

2019 年夏季將於日本･亞洲地區推出 PlayStation  4/ Nintendo Switch 專用遊戲軟體《 2020 東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》（其他地區為 2020 年），接著在 2019 年冬季將推出 Nintendo Switch專用遊戲軟體《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》， 2020 年則將推出街機專用遊戲《 MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》 與 iOS/Android 專用 APP《索尼克 奧運東京 2020》。 這些遊戲將依序上市。

過往SEGA就有與任天堂合作推出《瑪利歐&索尼克》奧運遊戲系列的歷史，遊戲雖屬於運動競賽類，但實際玩起來也有同樂型遊戲的要素，在Nintendo Switch繳出不錯的成績後，兩大公司的王牌角色合作是否能再讓銷量再攀高峰值得期待。

《 2020 東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》、《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》都將推出繁體中文字幕版。

關鍵字：東京奧運遊戲瑪利歐索尼克

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