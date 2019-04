迎東京奧運！瑪利歐、索尼克再推東奧新遊戲

記者周之鼎/台北報導

SEGA 於上週末的自家嘉年華活動「SEGA FES」當中,公開從 2019 年夏季開始到 2020 年間,將推出 4 款 2020 東京奧運官方授權遊戲。

2019 年夏季將於日本・亞洲地區推出 PlayStation 4/ Nintendo Switch 專用遊戲軟體《 2020 東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》(其他地區為 2020 年),接著在 2019 年冬季將推出 Nintendo Switch專用遊戲軟體《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》, 2020 年則將推出街機專用遊戲《 MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》 與 iOS/Android 專用 APP《索尼克 奧運東京 2020》。 這些遊戲將依序上市。

過往SEGA就有與任天堂合作推出《瑪利歐&索尼克》奧運遊戲系列的歷史,遊戲雖屬於運動競賽類,但實際玩起來也有同樂型遊戲的要素,在Nintendo Switch繳出不錯的成績後,兩大公司的王牌角色合作是否能再讓銷量再攀高峰值得期待。

《 2020 東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》、《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》都將推出繁體中文字幕版。