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《漫威爭鋒》爆紅總監稱「我被裁員」　社群經理闢謠：有夠荒謬

記者黃冠瑋／綜合報導

網易遊戲與MARVEL Games共同開發的英雄射擊遊戲《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）於去年12月底上線，短短72小時全球玩家數量就達到1000萬。但19日卻傳出自稱遊戲總監遭網易裁員，後續《漫威爭鋒》社群經理出面闢謠，「總監只有一位，別亂散布謠言」。

▲▼ 漫威爭鋒 。（圖／翻攝自twitter／@MarvelRivals）

《漫威爭鋒》從去年12月底上線至今都處於 Steam熱門遊戲前3名，在遊戲火熱當下，2月19日卻傳出遊戲總監之一Thaddeus Sasser和關卡設計師Jack Burrows遭網易遊戲裁員，後續遭到外界質疑網易公司決定是否妥當。關卡設計師 Jack Burrows於18日在LinkedIn上寫下，「我剛剛被裁員了，之前一直負責《漫威爭鋒》的開發工作，所以我要開始尋找下一份工作機會」，而自稱是西雅圖工作室的遊戲總監 Thaddeus Sasser 則表示，「明明我和團隊打造的遊戲IP那麼成功，但我卻要遭到裁員，真是奇怪的產業」。

事件發生後，玩家感到困惑並且擔心，《漫威爭鋒》明明就非常成功，為何要把總監和設計師裁掉，希望遊戲不會受到影響。面對外界質疑，《漫威爭鋒》社群經理James於官方Discord做出闢謠回應，「關於外界質疑，我想澄清一件事，遊戲總監只有一位，那就是陳廣雲，那些在不清楚《漫威爭鋒》團隊內部結構的人，請不要妄自定下結論，我會這樣說就是針對最初媒體使用錯誤言詞誤導方向，這真的非常可笑」。

▼ 《漫威爭鋒》社群經理針對此事作出闢謠。（圖／翻攝自官方Discord）

▲▼ 《漫威爭鋒》社群經理針對此事作出闢謠。（圖／翻攝自官方discord）

事後前《魔獸世界》製作人「Grummz」也出面解釋，「被解僱的只有 6 人來來自美國支援工作室，並不是《漫威爭鋒》的中國大陸開發團隊，而且真正創意總監沒有被開除。Thaddeus Sasser 只是負責預算和人力管理，並不是真正的總監」。

 

關鍵字：漫威爭鋒網易遊戲

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