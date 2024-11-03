ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不死傳奇主宰戰場！最後一波團Faker情緒激動大喊Nice

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界賽決賽五把大戰每場都精采絕倫，特別是第五把戰況一度陷入膠著，Faker 招牌加里歐兩度在團戰中力挽狂瀾逆轉局面，最後一波擊破主堡時，Faker 也罕見地情緒激動大喊「Nice」足見生死局的超高張力。

第四局 T1 陷入落後情況下，Faker 先是靠著賽勒斯精采開團扭轉局面，幫助隊伍成功續命，緊接著生死局更是自信選出加里歐，讓 LPL 回想起 S7 的恐懼。首先是 29 分鐘 Guma 被秒掉的情況下，Faker 配合 Oner 三打四收割戰場，兩分鐘過後，BLG 策畫一波多人抓上，Faker 死帽加里歐果斷支援，高傷害先把凱莎秒掉之後，撐了超久時間還能全身而退，這波團 Keria 波比把 Knight 敲走也很關鍵。

擊殺四人之後，T1 選擇直搗黃龍，後續官方所釋出 Mic Check ( 直播 5:56:45 開始 ) 也能聽到所有成員都非常激動，就連一向冷靜的 Faker 也振臂高呼大喊 Nice 並激動擁抱隊友，粉絲們也紛紛表示，「太經典了，最後兩個團戰」、「真的很享受比賽」、「好久沒看到 Faker 這麼激動了」、「真的好感動，史上最強的五人組！」

關鍵字：英雄聯盟FakerT1

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

人氣懸疑冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　小洛小寂協力逃離瘋狂惡夢

不死傳奇主宰戰場！最後一波團Faker情緒激動大喊Nice

《英雄聯盟》總決賽收視破紀錄！Faker神發揮奪五冠破694萬觀看

Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作　T1成員揭冠軍造型選擇

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　「採訪少一人」急TP回舞台

Faker第五冠！《英雄聯盟》T1上演「絕境李相赫」　BLG全華班奪冠夢碎

《戰艦世界》攜手《星際爭霸戰》開到銀河啦！四名聯名指揮官出爐

BLG自信喊話決賽3-0擊敗T1！Faker吐心聲：五冠不會是終點

DCG無法取得LCP資格選手全部解約　粉絲不捨：你們比賽真的很好看

LCP賽制更新：賽季開幕戰期間採全局BP　三階段爭3個世界賽資格

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《英雄聯盟》T1上演絕境李相赫

Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　

雙冠王結婚　Bang甜娶超美主持人

最後一波團Faker情緒激動大喊Nice

《英雄聯盟》總決賽收視破紀錄

BLG自信喊話決賽3-0擊敗對手

米砂大尺度狼人殺「天亮少一件」

萬代與Rebel Wolves推全新動作RPG遊戲

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄

最新新聞

《小小夢魘3》公開新宣傳片

最後一波團Faker情緒激動大喊Nice

《英雄聯盟》總決賽收視破紀錄

Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作

《英雄聯盟》T1奪冠Zeus捧盃重擊頭　

《英雄聯盟》T1上演絕境李相赫

《戰艦世界》攜手《星際爭霸戰》

BLG自信喊話決賽3-0擊敗對手

DCG無法取得LCP資格選手全部解約

LCP賽制更新：三階段爭3個世界賽資格

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366