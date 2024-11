不死傳奇主宰戰場！最後一波團Faker情緒激動大喊Nice

記者楊智仁/綜合報導

《英雄聯盟》世界賽決賽五把大戰每場都精采絕倫,特別是第五把戰況一度陷入膠著,Faker 招牌加里歐兩度在團戰中力挽狂瀾逆轉局面,最後一波擊破主堡時,Faker 也罕見地情緒激動大喊「Nice」足見生死局的超高張力。

第四局 T1 陷入落後情況下,Faker 先是靠著賽勒斯精采開團扭轉局面,幫助隊伍成功續命,緊接著生死局更是自信選出加里歐,讓 LPL 回想起 S7 的恐懼。首先是 29 分鐘 Guma 被秒掉的情況下,Faker 配合 Oner 三打四收割戰場,兩分鐘過後,BLG 策畫一波多人抓上,Faker 死帽加里歐果斷支援,高傷害先把凱莎秒掉之後,撐了超久時間還能全身而退,這波團 Keria 波比把 Knight 敲走也很關鍵。

most emotion I've ever seen from Faker pic.twitter.com/XTxFPV1WFB