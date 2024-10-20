《蔚藍檔案》直播列台灣為國家引中國網友不滿　官方發道歉聲明

記者楊智仁／綜合報導

《蔚藍檔案 Blue Archive》可說是近年最受歡迎手機遊戲之一，作品由 NEXON Games 所開發，並於 2021 年發行主打校園美少女槍戰風格。不過日前《蔚藍檔案》三周年直播當中，一張圖表上用詞將台灣列為「國家」因此引發許多中國網友不滿，隨後官方也發布了道歉聲明。

▼蔚藍檔案。（圖／翻攝自@Blue_ArchiveJP）

Blue Archive just made an entote country angry pic.twitter.com/FoWhsfJpMg — KitaSean (@KitaSean6) October 19, 2024

直播中介紹國際服「最多人遊玩國家」圖表上，台灣就排在第一名的位置，接下來依序為韓國、香港、美國、印尼，因為圖表上用詞為國家，許多中國網友跑到 YouTube 直播抗議官方「Country」用詞，沒過多久《蔚藍檔案》先是在中國大陸服官方道歉，並把圖表上 Country 修改成 Region（地區），接下來陸續於英文、韓文...以及台灣粉絲專頁發布公告，內容如下：

【關於《蔚藍檔案》國際服直播致歉】

我們是負責《蔚藍檔案》國際服的韓國 Nexon 團隊，作為負責人，我們對於本周在直播中，使用錯誤用詞表示深感抱歉，我們仍尊重「一個中國」立場， 確認標註有誤之後，立即進行修正，並於 19 日發布修正版本影片。經確認，出現錯誤部分由內部人員失誤導致，我們已經對相關人員進行了處理，今後團隊將繼續努力，加強相關內容審核，杜絕此類事件再次出現，讓《蔚藍檔案》成為讓大家更加滿意的遊戲。