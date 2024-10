《蔚藍檔案》直播列台灣為國家引中國網友不滿　官方發道歉聲明

記者楊智仁/綜合報導

《蔚藍檔案 Blue Archive》可說是近年最受歡迎手機遊戲之一,作品由 NEXON Games 所開發,並於 2021 年發行主打校園美少女槍戰風格。不過日前《蔚藍檔案》三周年直播當中,一張圖表上用詞將台灣列為「國家」因此引發許多中國網友不滿,隨後官方也發布了道歉聲明。

▼蔚藍檔案。(圖/翻攝自@Blue_ArchiveJP)

直播中介紹國際服「最多人遊玩國家」圖表上,台灣就排在第一名的位置,接下來依序為韓國、香港、美國、印尼,因為圖表上用詞為國家,許多中國網友跑到 YouTube 直播抗議官方「Country」用詞,沒過多久《蔚藍檔案》先是在中國大陸服官方道歉,並把圖表上 Country 修改成 Region(地區),接下來陸續於英文、韓文...以及台灣粉絲專頁發布公告,內容如下:

【關於《蔚藍檔案》國際服直播致歉】

我們是負責《蔚藍檔案》國際服的韓國 Nexon 團隊,作為負責人,我們對於本周在直播中,使用錯誤用詞表示深感抱歉,我們仍尊重「一個中國」立場, 確認標註有誤之後,立即進行修正,並於 19 日發布修正版本影片。經確認,出現錯誤部分由內部人員失誤導致,我們已經對相關人員進行了處理,今後團隊將繼續努力,加強相關內容審核,杜絕此類事件再次出現,讓《蔚藍檔案》成為讓大家更加滿意的遊戲。

Apology Regarding <Blue Archive>'s the Global Server Live Broadcast



We are the South Korean Nexon "Blue Archive" team, responsible for managing the overseas servers of "Blue Archive." We would like to offer our sincere apologies for the incorrect statement made during the global…