喜愛動畫的天堂！直擊Anime Japan看台日動漫展大不同

記者周之鼎／東京報導

一年一度的日本動畫業界最大展覽 Anime Japan 在上週末正式落幕，在今年的 Anime Japan 上雖然對於新動畫、動畫電影的消息並不算歷屆最多，但每年的 Anime Japan 更是日本動畫業界的指標，下面《Ettoday 遊戲雲》將帶你獨家直擊今年的 Anime Japan 究竟在玩些什麼？和台灣的動漫展又有什麼不一樣。

Anime Japan於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）舉行，東京國際展示場在東京已經可說是相當大的展覽館，本次Anime Japan所使用的展區（不含戶外cosplay區），木測約有三個南港展覽館1樓的大小。東京國際展示場也是歷屆同人展Comiket的主要會場，其四個倒三角形的建築設計相當有特色，而且在許多動畫中也有出現過，想必動漫迷對此並不陌生。

依據大會資料，本屆 Anime Japan 共展出四天，包含兩天的商務日以及兩天的一般日，來客數達14萬6500人。有趣的是，Anime Japan 中可以看到許多金髮碧眼的外國人，還有許多更是盛裝來參加Cosplay，飛越大半個地球來 Anime Japan，想必 對他們來說正是一場「朝聖」之旅。

▲逢鋼彈40週年，本次萬代的攤位以大形光束軍刀做為入口。

▲Aniplex展出《魔法少女小圓》舞台劇道具。

※參展攤位和設計

畢竟身為動漫發源地，在 Anime Japan上參展的廠商可說是各種來頭，不管是動畫製作方、發行方、電視台、周邊製作方都會趁此機會參展。因此可能同一部人氣動畫的各種延伸產品或活動會在三四個以上的攤位看到，以台灣觀眾比較熟知的，本次參展的大廠包含東映、Aniplex、角川、萬代、華納、環球、Netflix等等。

▲▼Aniplex的攤位算是砸重本，上方除了有沒拍到的電視播放動畫外，下方還會放上道具或是聲優簽名板，此外平板電腦都可操控，讓觀眾觀看一些該動畫的相關節目或是手稿、分鏡等。

今年規模最大的當屬Sony 旗下的 Aniplex ，靠著《Fate/Grand Order》在日本瘋狂吸金， Aniplex 不含周邊販售就包下了三大攤位，《魔法少女小圓》、《FGO》各獨立一攤，Aniplex 本身以旗下其他動畫再做一攤，規模甚至勝過以《航海王》、《七龍珠》等日本動漫標竿的東映，也比手握眾多IP的角川還大還好玩。另外近年來動畫和手遊連結緊密，因此在本屆 Anime Japan 也可以看到不少手機遊戲廠商參展，例如擁有《Lovelive!》的Klabs、《Band Dream》的Bushiroad等。

▲▼《FGO》氣勢驚人，不但舞台大，還打造了歷史迴廊。

▲本屆最重本的舞台設計莫過於《魔法少女小圓》的魔女，該魔女四周不但有定時會垂吊下來的裝飾，打光和後面的背景螢幕也會定時轉變。

除了攤位之外，大會本身也有四個非常大的主舞台，每個目測約可容納500人～1000人，用途為各攤位可在該處舉辦大型活動，多半為動畫歌手、聲優的演唱會，因此其舞台規模已經可比擬台灣的中型演唱會，不過每一場要進入之前都得先行申請或購票才能進入。

而Cosplay、動漫迷的轉蛋交換佔地也相當大，參展的Coser目測至少達上百人，不過對於Coser們來說也是殘酷的舞台，人氣高的Coser想拍照得排隊等半小時以上，而隔壁的Coser可能沒人拍照，加上上週末東京溫度急降，白天也才約13度，大部分的Cosplay都會在室外廣場（東京國際展示場正好臨海，風勢強勁），因此對於Coser本身和攝影者都著實不是什麼輕鬆事。

▲一望無際的Cosplay人海。

▲想拍攝一位Coser都得等上不少時間。

▲許多粉絲在此可交流抽（或買）到的徽章等商品。

※周邊販賣

如同台灣的動漫展一樣，Anime Japan基本上各攤位除了展本身外，物販（周邊販售）也是琳瑯滿目，而物販本身和展並沒有分界，許多廠商也是攤位正面展出，側面販售周邊。不過整體來說，除了幾個特定高人氣攤位外，大部分的物販並不到「瘋搶」程度。不可否認，除了一些精品級的高價模型/公仔外，大部分周邊質感尚屬普通，多半都是開一種模印上不一樣圖像的量產商品，像是壓克力板、T恤等，至多就是配合Anime Japan 搶先發售或是 Anime Japan 限量商品的固有商法。

▲《請問你今天要來點兔子嗎？》的物販區，特別打造成咖啡廳的樣子。

▲GSC未來即將推出的《庫洛魔法使》公仔。

※女性向、親子向市場發達

過往大家的印象中動漫展仍以男性動漫迷為主要族群，而近年來台灣的出版商或動畫代理商也儘可能的在開拓女性市場，不過相較日本來說還有成長空間，日本在女性向市場開拓已經可說相當成熟，開場搶物販女孩們的拼勁可一點都不輸男生，加上聲優已經完全偶像化，以Netflix一場舞台活動來說，主要內容是比較生硬的Netflix與Production I.G、WIT Studio等動畫公司在合作上的對談，但由於有邀請到下野紘和梶裕貴兩位人氣聲優上台，台下滿場女粉絲仍聽的津津有味。

▲▼不光是男性，日本的女性動漫迷戰力也相當堅強。

為了避免人擠人，本次 Anime Japan 還特別有一個館屬於親子館，基本也限制只有親子才能進入，親子館內除了展出比較小孩向的動畫，例如《戰鬥陀螺》、《光之美少女》、《哆啦A夢》外，或是有布偶裝的工作人員和小朋友拍照，現場也有讓小朋友可以提筆畫漫畫的體驗區，自小就可培養小孩在繪畫方面的素養。除了逛展外，內部也有許多為親子貼心設計的設施，例如擁有飲食區、遊樂區，不但得脫鞋入內，其桌腳也全部都有防撞設計，此外也有嬰兒車寄放區等等的設施提供給來場的父母使用，不禁讓人感嘆日本之所以為動漫大國的確有其原因。

▲▼家長可帶著小朋友來體驗畫漫畫，親子區也有大形的《蠟筆小新》充氣遊戲區。

※台灣動漫產業的問題

身為動漫發源地，不可否認日本自然有其優勢地位，例如各攤位的舞台活動，多半都是2～3名聲優同時上台，其擦出的火花可能也是台灣觀眾只能在一些網路節目或影片上看的到的，此外也可以看到人氣聲優在各攤位間為不同動畫趕場演出，自然要把這樣的陣容搬來台灣確實成本不低也較為困難。

不過台灣的動漫展數年來模式不變，除了固定幾場舞台活動外，基本仍淪為大型物販場，甚至有些商品還誠意不足，以致不少動漫迷跑過兩次展後就對台灣的動漫展興趣缺缺。主要的原因是台灣的漫畫與動畫代理商在營運思維上仍偏向傳統產業，動漫展反成為各廠商每年營利的重要指標，另一方面是台灣仍有不少動漫迷對於「為動漫付費」意願甚低，時至今日仍有不少盜版充斥，而導致台灣動漫人口不少，但是整個產業鏈卻非常不健康。在疾呼產業升級的同時，或許更重要的，是從業者到消費者都仍要有一定的改觀。

※Anime Japan其他精彩照片



▲要被吃掉了！《約定的夢幻島》可讓粉絲在鬼的人肉保存瓶中拍照。

▲《工作細胞》釋出要拍第二季的訊息，玩家可在攤位前經由相機攝影標出你身上哪個位置有哪些細胞。（雖然理論上這些細胞佈滿全身...）

▲日本國寶級繪師天野喜孝與FGO合作所繪製的角色。

▲人形立牌已經是各攤位基本中的基本，《魔法禁書目錄》就一口氣擺出了所有角色的看板。

▲《我的英雄學員》則把部分立牌吊起來，營造更有動感的感覺。

▲一般的珍珠板立牌已經不夠看，《Band Dream》則是端出等身壓克力看板。

▲七月即將上映的科學漫畫《Dr. Stone》則直接打造故事中全人類遭到石化的場景。

▲《擅長捉弄人的高木同學》也釋出新動畫訊息，本次攤位上打造了一個簡單的教室布景，但照片中有別於一般的印刷品，可是真實的黑板畫。

▲NHK為《進擊的巨人》打造被巨人破壞的場景，值得一提的是後方屋頂上還有許多公仔，而且都以原作中經典的場景重建。

▲以氣球打造，即將拍攝第二季的《高分少女》女主角大野晶。

▲▼《火影忍者》則以「忍里」為題打造了微雕，許多細節得透過放大鏡觀看。

▲萬代為即將上映的《哥吉拉》新電影打造大型公仔。

▲這個看板可以讓來訪的人拿貼紙標示自己從哪來，從台灣參戰的動漫迷也相當多。

▲《魔法禁書目錄》為了宣傳新的手機遊戲打造一排可讓角色和觀眾互動的螢幕。