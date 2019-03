《強暴日》爭議延燒 英國議員呼籲審查Steam

記者周之鼎/台北報導

即便 Valve昨(3/7)日宣布《Rape Day》將不會在Steam平台上架,但仍引起英國國會關注此事。英國議員在議會嚴厲批評。

《Rape Day(強暴日)》是一款電子小說類型的遊戲,遊戲設定在充滿殭屍的末日世界,玩家將扮演殺手,隨著遊戲進展以口頭騷擾、殺害甚至強暴女性角色,,內含500 張以上的圖片,7000字以上文本,以及邪惡的選擇攻略路線。因此在2月Steam預告上架的頁面出現時就引發極大爭議。

英國蘇格蘭民族黨議員 Hannah Bardell 在議會嚴正批判《Rape Day》的遊戲內容,Hannah Bardell 表示:「該遊戲內容非常醜陋,英國政府應該全面介入該科技公司與遊戲平台,尤其需要看看Steam如何擺脫這類愚蠢的東西。」同時她也在推特表示:「強暴與性暴力絕不應該是『遊戲』。」蘇格蘭首席部長 Shona Robison 認同她的論點,並任為英國應該加強這部分的法律。同時也對Steam拒絕了這個遊戲上架給予正面評價。

At #DCMS Q’s I raised the issue of the game ‘Rape Day’.



The content of this game is utterly sickening - it’s time for the UK government to undertake a full review into development and hosting of such abhorrent content.



Rape & sexual violence should never feature in ‘games’. pic.twitter.com/JMheJs1N8J