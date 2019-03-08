《強暴日》爭議延燒 英國議員呼籲審查Steam

記者周之鼎／台北報導

即便 Valve昨（3/7）日宣布《Rape Day》將不會在Steam平台上架，但仍引起英國國會關注此事。英國議員在議會嚴厲批評。

《Rape Day（強暴日）》是一款電子小說類型的遊戲，遊戲設定在充滿殭屍的末日世界，玩家將扮演殺手，隨著遊戲進展以口頭騷擾、殺害甚至強暴女性角色，，內含500 張以上的圖片，7000字以上文本，以及邪惡的選擇攻略路線。因此在2月Steam預告上架的頁面出現時就引發極大爭議。

英國蘇格蘭民族黨議員 Hannah Bardell 在議會嚴正批判《Rape Day》的遊戲內容，Hannah Bardell 表示：「該遊戲內容非常醜陋，英國政府應該全面介入該科技公司與遊戲平台，尤其需要看看Steam如何擺脫這類愚蠢的東西。」同時她也在推特表示：「強暴與性暴力絕不應該是『遊戲』。」蘇格蘭首席部長 Shona Robison 認同她的論點，並任為英國應該加強這部分的法律。同時也對Steam拒絕了這個遊戲上架給予正面評價。

At #DCMS Q’s I raised the issue of the game ‘Rape Day’.



The content of this game is utterly sickening - it’s time for the UK government to undertake a full review into development and hosting of such abhorrent content.



Rape & sexual violence should never feature in ‘games’. pic.twitter.com/JMheJs1N8J — Hannah Bardell ????????????????????????????????️‍???? (@HannahB4LiviMP) 2019年3月7日

Steam過去從全面禁止色情遊戲，到現在全面開放，但是這次被 《Rape Day》挑戰底線，甚至引發國家政府關注，究竟Steam未來的尺度要如何拿捏，可能後續還有更多挑戰。