ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《強暴日》爭議延燒 英國議員呼籲審查Steam

▲超變態電玩《強暴日》即將上線。(圖／翻攝自網路)

記者周之鼎／台北報導

即便 Valve昨（3/7）日宣布《Rape Day》將不會在Steam平台上架，但仍引起英國國會關注此事。英國議員在議會嚴厲批評。

《Rape Day（強暴日）》是一款電子小說類型的遊戲，遊戲設定在充滿殭屍的末日世界，玩家將扮演殺手，隨著遊戲進展以口頭騷擾、殺害甚至強暴女性角色，，內含500 張以上的圖片，7000字以上文本，以及邪惡的選擇攻略路線。因此在2月Steam預告上架的頁面出現時就引發極大爭議。

英國蘇格蘭民族黨議員 Hannah Bardell 在議會嚴正批判《Rape Day》的遊戲內容，Hannah Bardell 表示：「該遊戲內容非常醜陋，英國政府應該全面介入該科技公司與遊戲平台，尤其需要看看Steam如何擺脫這類愚蠢的東西。」同時她也在推特表示：「強暴與性暴力絕不應該是『遊戲』。」蘇格蘭首席部長 Shona Robison 認同她的論點，並任為英國應該加強這部分的法律。同時也對Steam拒絕了這個遊戲上架給予正面評價。

Steam過去從全面禁止色情遊戲，到現在全面開放，但是這次被 《Rape Day》挑戰底線，甚至引發國家政府關注，究竟Steam未來的尺度要如何拿捏，可能後續還有更多挑戰。

關鍵字：強暴日rape day英國

推薦閱讀

今年要冷清了！EA宣布不參加E3改自辦活動

《強暴日》爭議延燒 英國議員呼籲審查Steam

【廣編】《新神鵰俠侶》新版本　女神節豐富活動玩不停

瘋狂課金！消基會轟逾7成手遊未揭「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

營收突破773億！《寶可夢》系列手遊旋風襲全球

《Pokémon GO》烈空坐降臨團體戰　官方：這次沒有異色版

《Pokémon GO》對戰週3/6開打　格鬥系有機會拿「增強拳」

PS4更新6.5版系統　 iPhone、iPad也能遙控遊玩PS4

《刀塔自走棋》確定將有手遊　開發團隊：永不授權給騰訊

要玩家扮性侵犯 Steam定調《強暴日》不上架

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

iPhone可遙控遊玩 PS4 ！

《寶可夢》系列手遊全球營收突破773億

《Pokémon GO》烈空坐登團體戰

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

Steam定調《強暴日》不上架

超變態電玩《強暴日》上線卡關

微星電競螢幕幫玩家擋下一顆子彈

《刀塔自走棋》確定將有手遊

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

《Pokémon GO》對戰週3/6開打

最新新聞

EA宣布不參加E3改自辦活動

英國議員呼籲審查Steam

《新神鵰俠侶》迎接新版本「女神節」

熱門遊戲上榜！消基會轟7成手遊未揭轉蛋開箱機率

《寶可夢》系列手遊全球營收突破773億

《Pokémon GO》烈空坐登團體戰

《Pokémon GO》對戰週3/6開打

iPhone可遙控遊玩 PS4 ！

《刀塔自走棋》確定將有手遊

Steam定調《強暴日》不上架

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366