聲優歌手今井麻美5/18來台開唱　門票3/16全家開賣

▲ 聲優歌手今井麻美即將來台開唱。(圖/大鴻藝術提供)



記者樓菀玲/台北報導

超熱門動畫「命運石之門」女主角「牧瀨紅莉栖」與現象級音樂遊戲・偶像大師《THE IDOLM@STER》「如月千早」兩大台柱角色火速竄紅、今年以歌手身份邁入10週年的日本超人氣聲優-今井麻美,即將來台獻上第一次的個人演唱會。

今井麻美成名已久,早期以聲優的身份替多部作品角色配音,最具代表的動畫作品有「命運石之門」牧瀨紅莉栖、「流浪神差」伴音・真喻、「神次元戰記 戰機少女」諾娃/聖黑之心、「閃亂神樂」斑鳩、「蒼翼默示錄 Alter Memory」椿=彌生、遊戲配音方面則以「屍體派對」篠崎步美、「魔法氣泡7」安藤林檎等角色聞名。雖然取得傲人成就但她並不止步於配音,2008年下半年她以擔當遊戲「EVER17」的片頭及片尾曲主唱為契機,搖身一變、華麗地展開了歌手生涯!

2009年4月今井麻美透過日本知名遊戲公司5pb.發表了出道單曲「Day by Day/ Shining Blue Rain」,2015年6月發行了電視動畫「可塑性記憶」的片尾曲「朝焼けのスターマイン(暫譯:清晨的煙火)」,7月則是發行了電影版「屍體派對」主題曲「BABYLON~ before the daybreak」,更在同年迅速達成獨自站上日本國內最大的動漫歌曲演唱會「Animelo Summer Live」舞台表演的佳績,人氣攀升速度之快可見一斑。

2016年她陸續於2月發行了第6張專輯「Words of Grace」,7月發表『電影「屍體派對——Book of Shadows」』主題曲「砂漠の雨(暫譯:沙漠之雨)」,11月演唱PS Vita遊戲「可塑性記憶」片尾曲「Reunion ~ Once Again~」,至今總共發行了18張單曲,並在2017年5月16日發行第一張全曲收錄專輯「rinascita」,並舉行專輯同名巡迴演唱會,風靡各地粉絲。除此之外,每年秋季也會舉行巡迴日本全國各地的不插電演唱會,堅強實力派歌喉廣受各界讚譽。

面對音樂,今井麻美不僅親自參與作詞,更擅長以她富有延展性的獨特歌聲,情感豐沛地唱進人們的內心深處。2019年她即將邁入以歌手身份活躍的10週年。繼2014年來台時她與彩音的雙人演唱會全場客滿、大受好評,這次她將挑戰在台北舉行個人專場演唱會。

今井麻美 Asia Tour 2019「Anniversary」 in Taipei

演出日期:2019/5/18 (六)

演出時間:17:00入場 / 18:00開演

演出地點:花漾Hana展演空間

演出地址:台北市仁愛路一段17號10樓

啟售時間:2019/3/16(六) 中午12:00

購票方式:KKTIX及全台全家便利商店

售票網址:https://bigart-tw.kktix.cc/events/0d32d63a

票 價:VIP票NT$2,400 / 一般票NT$1,800 (全場站席・依序號入場)購買VIP票券附贈以下限定特典(每票限兌換乙個/次・贈品資格不得轉售,不包含身心障礙票)

①優先入場資格

②親筆簽名海報

③藝人歡送離場

主 辦:大鴻藝術BIG ART / my yoho數位點子

協 力:Zepp Live