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Faker揭心中英雄排行！大魔王雷茲真愛秒放S、不太愛疊層角色

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》傳奇 Faker 今年奪下第五冠讓全球粉絲瘋狂，其所率領的 T1 轉會期也是討論度滿滿。日前 T1 前往歐洲參加「2024 Red Bull League of Its Own」紅牛盃，在賽前拍攝影片中，Faker 也揭露自己對於英雄的 Tier List。

▼Faker揭喜愛英雄順位。（圖／翻攝自@lolesports）▲▼Faker揭英雄順位。（圖／翻攝自@lolesports）

從 2013 年踏上職業賽場以來，大魔王 Faker 出神入化表現持續在召喚峽谷中寫下無數里程碑，超過 10 年職業生涯使用過的英雄更是多不勝數，究竟哪隻角色會是李哥的最高順位。紅牛盃所拍攝賽前影片揭曉這個答案， S 級分別有「雷茲、逆命、卡特蓮娜、歐羅拉」；A 級為「奧莉安娜、阿祈爾、阿璃、加里歐...」等 7 隻英雄，B 級「勒布朗、劫、阿卡莉、犽凝」共 6 隻英雄；C 級「納瑟斯、維迦、史矛德」3 隻全都是需要疊層的角色。

上述列出英雄 Faker 幾乎都貢獻過名場面，包含「雙劫大戰」、「球女極限逃生 + 一萬經濟逆轉」、「阿祈爾 LCK 皇帝回歸絕境推回法洛士」、「S14 世界賽不死的加里歐」、「S9 逆命大局觀究極分推」，而雷茲更是不用多說，S5 讓人幾乎動彈不得的接技，當時幾乎只有 Faker 在玩的招牌英雄，鎖下就是勝利的保障，也難怪李哥拿到雷茲的卡片後，沒有任何猶豫直接放到 S 級完全是真愛呀。

關鍵字：英雄聯盟

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