Faker揭心中英雄排行！大魔王雷茲真愛秒放S、不太愛疊層角色

《英雄聯盟》傳奇 Faker 今年奪下第五冠讓全球粉絲瘋狂,其所率領的 T1 轉會期也是討論度滿滿。日前 T1 前往歐洲參加「2024 Red Bull League of Its Own」紅牛盃,在賽前拍攝影片中,Faker 也揭露自己對於英雄的 Tier List。

▼Faker揭喜愛英雄順位。(圖/翻攝自@lolesports)

從 2013 年踏上職業賽場以來,大魔王 Faker 出神入化表現持續在召喚峽谷中寫下無數里程碑,超過 10 年職業生涯使用過的英雄更是多不勝數,究竟哪隻角色會是李哥的最高順位。紅牛盃所拍攝賽前影片揭曉這個答案, S 級分別有「雷茲、逆命、卡特蓮娜、歐羅拉」;A 級為「奧莉安娜、阿祈爾、阿璃、加里歐...」等 7 隻英雄,B 級「勒布朗、劫、阿卡莉、犽凝」共 6 隻英雄;C 級「納瑟斯、維迦、史矛德」3 隻全都是需要疊層的角色。

上述列出英雄 Faker 幾乎都貢獻過名場面,包含「雙劫大戰」、「球女極限逃生 + 一萬經濟逆轉」、「阿祈爾 LCK 皇帝回歸絕境推回法洛士」、「S14 世界賽不死的加里歐」、「S9 逆命大局觀究極分推」,而雷茲更是不用多說,S5 讓人幾乎動彈不得的接技,當時幾乎只有 Faker 在玩的招牌英雄,鎖下就是勝利的保障,也難怪李哥拿到雷茲的卡片後,沒有任何猶豫直接放到 S 級完全是真愛呀。

