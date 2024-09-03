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真人《網球王子》！世界球后重現不二周助「白鯨」絕技全場驚呼

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽，同伴互相砥礪、力克強敵帶來不少感動。而說到《網球王子》前期最華麗絕招，不二周助的「三種回球」絕對令人印象深刻，先前在美國網球公開賽，波蘭現任世界球后Iga Swiatek 就以另類方式還原這項招式。

▼世界球后（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社、EMOTION Label Channel）▲▼不二。（圖／達志）

不二周助是青春學園三年級生，社內第二把交椅，全國都知道的強者又被稱為「天才」，動畫一開始自創三種回球「飛燕還巢、棕熊落網、白鯨」至今仍被粉絲們津津樂道，而其中一種回球「白鯨」是利用抽擊方式先打出高球，再借助風力，球到了對手面前會飛高，然而落到後場之後會回彈到自己的場地。本以為只有漫畫才可能出現招式，如今真的在現實中上演。

現任世界球后 Iga Swiatek 在美網 32 強比賽中，接發球在有點失去平衡情況下將球打得非常高，正當對手向前跑準備進攻時，沒想到這顆高球竟然從對方場地彈回了 Iga Swiatek 的場地。儘管球沒像《網球王子》動畫那麼離譜，從後場飛回到不二手上，但這球打完瞬間令現場驚呼，影片也在推特上引發討論，更有網友在留言下方貼上不二周助圖片來形容這個不可思議的回擊球。

關鍵字：網球王子網球

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