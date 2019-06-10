Xbox加推PC版Game Pass服務　收錄百款遊戲任你玩

▲ Xbox 在今日的 E3 2019 發表會當中公開了 PC 版的 Xbox Game Pass 服務。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Xbox 在今日的 E3 2019 發表會當中，一舉公開了近 60 款眾所期待的主機及 PC 遊戲，並稍微透露 2020 年的「Project Scarlett」與《Halo Infinite》計畫，遊戲陣容方面，除了《Gears 5》之外，其他還有超過 30 款隨著 Xbox Game Pass 上市發行的遊戲。

本次發表會釋出 11 款全球首發遊戲，並破紀錄推出 14 款 Xbox Game Studios 遊戲，隨後也會包含傳奇的遊戲開發工作室 Double Fine Productions。

Xbox 部門負責人 Phil Spencer 表示：「回到 E3，與我們熱情的電玩迷共襄盛舉，並繼續實現我們的願景，讓玩家隨處得以跟想玩的人玩想要的遊戲，真的很棒。」「我們目前有超過 1900 款遊戲正在開發，並且將 Xbox Game Pass 擴展到電腦，以及努力開展跨平台電玩，都是為了要支持玩家熱愛的遊戲，以聯合打造玩家社群」。

世界各地的 PC 遊戲玩家現可以透過今日於 Windows 10 平台開放的Xbox程式，體驗 Beta 版本的 PC 版 Xbox Game Pass 服務。PC 版 Xbox Game Pass 搭載超過來自 75 家開發商與發行商的 100 款高品質遊戲，像是玩家喜愛的《Football Manager 2019》、《Imperator: Rome》及《戰慄深隧：流亡》都將會收錄在其中。

同時 Xbox 也宣布推出「Xbox Game Pass Ultimate」，這是遊戲主機與個人電腦推出的遊戲庫新方案，結合 Xbox Game Pass 及 Xbox Live 金會員，目前美國一個月的收費要價 14.99 美元，若只是單買 PC 版的話，一個月僅需要 9.99 美元，台灣定價尚未出爐。

▲ Xbox 也在今天的場合公佈了收費方案。（圖／記者樓菀玲攝）



此外 Xbox 也宣布多款遊戲將加入主機版 Xbox Game Pass 服務，像是《戰慄深隧：流亡》、《Hollow Knight: Voidheart Edition》、Borderlands: The Handsome Collection《邊緣禁地：帥氣合輯》及 Batman: Arkham Knight《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》。

發表會同時展示新的 Xbox Game Studios 製作發行之遊戲，將會於全球上市當天提供給 Xbox Game Pass 會員第一時間遊玩。包括《Gears 5》、Battletoads《忍者蛙》、《Bleeding Edge》、《The Outer Worlds》及Ori and the Will of Wisps《聖靈之光2》和超過 25 款來自 ID@Xbox 計畫的獨立遊戲。

▲ 多款作品將會在 Xbox Game Pass 服務當中登場。（圖／記者樓菀玲攝）