Xbox加推PC版Game Pass服務　收錄百款遊戲任你玩

▲ Xbox 在今日的 E3 2019 發表會當中公開了 PC 版的 Xbox Game Pass 服務。(圖/記者樓菀玲攝)

記者樓菀玲/洛杉磯報導

Xbox 在今日的 E3 2019 發表會當中,一舉公開了近 60 款眾所期待的主機及 PC 遊戲,並稍微透露 2020 年的「Project Scarlett」與《Halo Infinite》計畫,遊戲陣容方面,除了《Gears 5》之外,其他還有超過 30 款隨著 Xbox Game Pass 上市發行的遊戲。

本次發表會釋出 11 款全球首發遊戲,並破紀錄推出 14 款 Xbox Game Studios 遊戲,隨後也會包含傳奇的遊戲開發工作室 Double Fine Productions。

Xbox 部門負責人 Phil Spencer 表示:「回到 E3,與我們熱情的電玩迷共襄盛舉,並繼續實現我們的願景,讓玩家隨處得以跟想玩的人玩想要的遊戲,真的很棒。」「我們目前有超過 1900 款遊戲正在開發,並且將 Xbox Game Pass 擴展到電腦,以及努力開展跨平台電玩,都是為了要支持玩家熱愛的遊戲,以聯合打造玩家社群」。

世界各地的 PC 遊戲玩家現可以透過今日於 Windows 10 平台開放的Xbox程式,體驗 Beta 版本的 PC 版 Xbox Game Pass 服務。PC 版 Xbox Game Pass 搭載超過來自 75 家開發商與發行商的 100 款高品質遊戲,像是玩家喜愛的《Football Manager 2019》、《Imperator: Rome》及《戰慄深隧:流亡》都將會收錄在其中。

同時 Xbox 也宣布推出「Xbox Game Pass Ultimate」,這是遊戲主機與個人電腦推出的遊戲庫新方案,結合 Xbox Game Pass 及 Xbox Live 金會員,目前美國一個月的收費要價 14.99 美元,若只是單買 PC 版的話,一個月僅需要 9.99 美元,台灣定價尚未出爐。

▲ Xbox 也在今天的場合公佈了收費方案。(圖/記者樓菀玲攝)



此外 Xbox 也宣布多款遊戲將加入主機版 Xbox Game Pass 服務,像是《戰慄深隧:流亡》、《Hollow Knight: Voidheart Edition》、Borderlands: The Handsome Collection《邊緣禁地:帥氣合輯》及 Batman: Arkham Knight《蝙蝠俠:阿卡漢騎士》。

發表會同時展示新的 Xbox Game Studios 製作發行之遊戲,將會於全球上市當天提供給 Xbox Game Pass 會員第一時間遊玩。包括《Gears 5》、Battletoads《忍者蛙》、《Bleeding Edge》、《The Outer Worlds》及Ori and the Will of Wisps《聖靈之光2》和超過 25 款來自 ID@Xbox 計畫的獨立遊戲。

▲ 多款作品將會在 Xbox Game Pass 服務當中登場。(圖/記者樓菀玲攝)