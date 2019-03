買XBOX ONE主機送《惡魔獵人 5》 9日微軟舉行特賣會

記者周之鼎/台北報導

台灣微軟今日宣布Xbox One與《Devil May Cry 5》舉辦聯合優惠活動,即日起至3月14日,凡於指定零售通路同時購買Xbox One平台主機(不含同捆組合)及《Devil May Cry 5》實體版遊戲,即可享有新台幣1,790元優惠折扣。同時為慶祝《Devil May Cry 5》於3月8日上市,台灣微軟將在3月9日於台北地下街「軟體世界一店」舉行特販會,現場參與活動玩家將可抽限量《Devil May Cry 5》周邊及4K大尺寸電視等好禮。

Xbox One與《Devil May Cry 5》聯合優惠活動將從3月5日開始。消費者至指定零售通路商購買Xbox One X 或Xbox One S的1TB主機時,加購《Devil May Cry 5》實體遊戲片一份,即可享有優惠折扣新台幣1,790元,等同可免費帶走《Devil May Cry 5》遊戲片,喜愛《Devil May Cry》系列的玩家千萬不能錯過!本活動不適用於先前推出的「Xbox One S Anthem《冒險聖歌》同捆組」及「Xbox One X Metro Exodus《戰慄深隧:流亡》同捆組」。

即日起至台北地下街的「軟體世界一店」購買Xbox One主機搭配《Devil May Cry 5》優惠活動的消費者,可向店家領取「Xbox One《Devil May Cry 5》優惠活動」抽獎券,填寫資料完畢後,於3月9日前投遞至活動抽獎箱。特販會活動當天將於會場抽出豐富獎項,包括43吋支援4K暨HDR的大尺寸電視,以及《Devil May Cry 5》的限量周邊。當日至活動現場進行試玩、參與的民眾也可獲得Red Bull能量飲料及瑞士直送的阿華田脆酷力抹醬。

※「Xbox One《Devil May Cry 5》台北地下街特販會」體驗與活動時間

活動時間:2019年3月9日,中午12:00至下午17:00

限定店鋪:台北地下街「軟體世界一店」

現場抽獎內容:

CHIMEI TL-43M200 4K & HDR電視 (市價NT$15,900元) 1台**

Xbox菁英無線控制器(市價NT$4,299元) 2組

Xbox 特別版白色無線控制器(市價NT$1,549元)3組

《Devil May Cry 5》限量T-Shirt

《Devil May Cry 5》限量外套

《Devil May Cry 5》造型杯與馬克杯

Stanley吸管隨手杯