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買XBOX ONE主機送《惡魔獵人 5》 9日微軟舉行特賣會

記者周之鼎／台北報導

台灣微軟今日宣布Xbox One與《Devil May Cry 5》舉辦聯合優惠活動，即日起至3月14日，凡於指定零售通路同時購買Xbox One平台主機(不含同捆組合)及《Devil May Cry 5》實體版遊戲，即可享有新台幣1,790元優惠折扣。同時為慶祝《Devil May Cry 5》於3月8日上市，台灣微軟將在3月9日於台北地下街「軟體世界一店」舉行特販會，現場參與活動玩家將可抽限量《Devil May Cry 5》周邊及4K大尺寸電視等好禮。

Xbox One與《Devil May Cry 5》聯合優惠活動將從3月5日開始。消費者至指定零售通路商購買Xbox One X 或Xbox One S的1TB主機時，加購《Devil May Cry 5》實體遊戲片一份，即可享有優惠折扣新台幣1,790元，等同可免費帶走《Devil May Cry 5》遊戲片，喜愛《Devil May Cry》系列的玩家千萬不能錯過！本活動不適用於先前推出的「Xbox One S Anthem《冒險聖歌》同捆組」及「Xbox One X Metro Exodus《戰慄深隧：流亡》同捆組」。

即日起至台北地下街的「軟體世界一店」購買Xbox One主機搭配《Devil May Cry 5》優惠活動的消費者，可向店家領取「Xbox One《Devil May Cry 5》優惠活動」抽獎券，填寫資料完畢後，於3月9日前投遞至活動抽獎箱。特販會活動當天將於會場抽出豐富獎項，包括43吋支援4K暨HDR的大尺寸電視，以及《Devil May Cry 5》的限量周邊。當日至活動現場進行試玩、參與的民眾也可獲得Red Bull能量飲料及瑞士直送的阿華田脆酷力抹醬。

※「Xbox One《Devil May Cry 5》台北地下街特販會」體驗與活動時間

活動時間：2019年3月9日，中午12:00至下午17:00
限定店鋪：台北地下街「軟體世界一店」
現場抽獎內容：
CHIMEI TL-43M200 4K & HDR電視 (市價NT$15,900元) 1台**
Xbox菁英無線控制器(市價NT$4,299元) 2組
Xbox 特別版白色無線控制器(市價NT$1,549元)3組
《Devil May Cry 5》限量T-Shirt
《Devil May Cry 5》限量外套
《Devil May Cry 5》造型杯與馬克杯
Stanley吸管隨手杯



 

關鍵字：惡魔獵人5XBOX ONEXBOX

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