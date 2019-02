揭露《英雄聯盟》開發商性別歧視記者獲新聞獎

記者周之鼎/台北報導

國外遊戲媒體Kotaku記者Cecilia D'Anastasio因去年揭發《英雄聯盟》開發商Riot Games的性別歧視案件,獲得美國編劇工會的新聞獎,這也是少數因報導遊戲公司獲獎的案例。

Cecilia D'Anastasio 在去年訪問了數位Riot以離職和現職員工,揭露了Riot內部的性別歧視文化。而逼使Riot Games出面道歉,並承諾將盡力改善。Cecilia D'Anastasio 在自己的推特秀出獎盃,並感謝這些曾勇敢站出來揭發真相的匿名英雄。

