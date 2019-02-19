揭露《英雄聯盟》開發商性別歧視記者獲新聞獎

記者周之鼎／台北報導

國外遊戲媒體Kotaku記者Cecilia D'Anastasio因去年揭發《英雄聯盟》開發商Riot Games的性別歧視案件，獲得美國編劇工會的新聞獎，這也是少數因報導遊戲公司獲獎的案例。

Cecilia D'Anastasio 在去年訪問了數位Riot以離職和現職員工，揭露了Riot內部的性別歧視文化。而逼使Riot Games出面道歉，並承諾將盡力改善。Cecilia D'Anastasio 在自己的推特秀出獎盃，並感謝這些曾勇敢站出來揭發真相的匿名英雄。

we won the @WGAEast award for our article on sexism at Riot Games. endlessly grateful to my brave sources pic.twitter.com/0SRKJkkR4X — Cecilia D'Anastasio (@cecianasta) 2019年2月18日

在去年8月，Kotaku披露Riot內有2500名員工，而其中的八成為男性，Riot Games內有著嚴重的「男性兄弟文化」，因此經常變相獎勵了對女性員工不尊重的行為，因為她們並沒有給人「核心玩家（core gamer）」的印象，而這樣的文化進而促進了男性的優越人格。並使女性員工處於不利的地位，這其中包含了難以應徵、薪酬不公、無法升遷、意見不受重視等情況。關於詳細案例可以回顧我們先前的報導「《英雄聯盟》開發商Riot遭前女員工控告性別歧視。」

