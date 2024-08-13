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日同人展驚見奧運「無課金射擊大叔」Coser！超省連衣服都自己畫

記者楊智仁／綜合報導

巴黎奧運眾多賽事中，土耳其 51 歲射擊選手迪凱齊（Yusuf Dikeç），一身輕裝上陣勇奪銀牌引發全球熱烈討論。這陣風潮最近也在日本 C104 會場中流行起來，有兩名 Coser 就化身為這位運動名人，忠實還原「無課金」連衣服都自己畫。

奧運男女混合團體 10 公尺空氣槍比賽中，相較於各國選手幾乎都是「全副武裝」，土耳其男將迪凱奇沒有穿戴任何特殊配備，戴眼鏡身穿國家隊T恤，配耳塞一手插入口袋，舉槍射出逼近靶心紀錄驚艷全球觀眾，比賽畫面在網路瘋傳，日網將其形容為「無課金大叔」並表示，「好像看到《城市獵人》冴羽獠」，眾多網路高手紛紛繪製動漫肖像畫。

近日的 C104 會場中，就有兩名 Coser 化身為「無課金大叔」，併排站手插口袋拿著道具手槍瞄準前方氣勢十足，而且這次 Cosplay 真的超低成本，服裝甚至是自己用奇異筆在白 T 上畫的，Coser 表示因為買不到土耳其國家隊衣服，後來想想自己畫也很符合無課精神。有趣的是兩位 Coser 其實互不認識，剛好在會場中 Cos 同樣主題所以才一起拍照留念，照片上傳後也吸引不少網友按讚。

關鍵字：運動射擊奧運迪凱齊土耳其Coser日本

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