日同人展驚見奧運「無課金射擊大叔」Coser！超省連衣服都自己畫

記者楊智仁/綜合報導

巴黎奧運眾多賽事中,土耳其 51 歲射擊選手迪凱齊(Yusuf Dikeç),一身輕裝上陣勇奪銀牌引發全球熱烈討論。這陣風潮最近也在日本 C104 會場中流行起來,有兩名 Coser 就化身為這位運動名人,忠實還原「無課金」連衣服都自己畫。

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw