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《FF14》4.5更新後可揪團打麻將　網友：全球最大麻將桌上線啦

《FF14》4.5更新將實裝「麻將」　網友虧：全球最大麻將桌上線啦（圖／翻攝《Final Fantasy XIV》官方網站）

▲ 遊戲即將推出麻將玩法，讓不少玩家相當期待。（圖／翻攝《Final Fantasy XIV》官方網站）

記者樓菀玲／綜合報導

SQUARE ENIX 旗下 PC、PS4、Mac 線上遊戲《Final Fantasy XIV》，伴隨 4.5 版追加內容《致英雄的鎮魂曲》即將更新，官方陸陸續續對外釋出相關更新內容，其中最受關注的部分，自然是被玩家戲稱史上最強更新的「麻將」玩法。

據了解，本次所推出的 4.5 版本內容，除了追加全新的蠻神、24 人副本之外，這次不僅罕見地在「非資料片」等級的更新當中，追加了全新職業「青魔導士」，當時該消息傳出之後，隨即掀起全球不少玩家的話題與注目。

《FF14》4.5更新將實裝「麻將」　網友虧：全球最大麻將桌上線啦（圖／翻攝《Final Fantasy XIV》官方網站）

▲ 本次 4.5 版本更新將開放全新職業「青魔導士」。（圖／翻攝《Final Fantasy XIV》官方網站）

然而不僅如此，《Final Fantasy XIV》製作人吉田直樹更在官方的生放送當中，宣布將在 4.5 版本的更新當中，在遊戲裡正式實裝「麻將」小遊戲，未來玩家將可以利用 MGP（FF14 賭場代幣）作為籌碼，與其他玩家一起湊桌展開「方城之戰」。

除了華人之外，日本是亞洲地區當中數一數二熱愛麻將的國家，而麻將在日本被稱之為「麻雀」，在《Final Fantasy XIV》確定推出麻將功能之後，已經有不少愛好麻將的玩家稱呼自己將從「光之戰士」轉職為「光之雀士」。

更有許多網友笑說，《Final Fantasy XIV》這次的更新內容讓遊戲升格為「神 GAME」，除了麻將才是本體之外，還可以支援 PC、PS4、Mac 跨平台連線，幾乎可以說是全世界最大麻將遊戲無誤。

關鍵字：Final Fantasy XIV吉田直樹

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