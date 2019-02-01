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春節連假不無聊！跟著紅髮少年亞特魯來趟冒險之旅

▲《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》今年1月底在雙平台上線後，獲得新舊玩家力挺，不到一周就突破15萬下載量。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

2019台北電玩展在農曆年前登場，為了抓住民眾目光，本土遊戲大廠「宇峻奧汀」不但搭建大型舞台、派出Showgirl與玩家互動，更請來專業Coser助陣炒熱氣氛。

▲宇峻奧汀。（圖／記者謝盛帆攝）

▲宇峻奧汀業配。（圖／記者胡至欣攝）

▲跟著紅髮少年冒險去。（圖／記者謝盛帆攝）
▲2019台北電玩展「宇峻奧汀」靓點多！（圖／記者謝盛帆攝）

「我是男主角亞特魯，是一位擅長劍術的冒險家，這一次來到阿爾塔戈王國，是為了調查由地震而出現的神廟，還有五大龍的傳說。」身穿銀色盔甲、擺出帥氣Pose，「紅髮冒險家」維妙維肖的裝扮，勾起不少玩家的熱血魂。

▲跟著紅髮少年冒險去。（圖／記者謝盛帆攝）
▲「紅髮冒險家」亞特魯現身電玩展，勾起玩家熱血魂。（圖／記者謝盛帆攝）

「我是伊蘇的艾夏公主，我的個性比較任性好強，所以我這次特地隱藏自己的身分，加入亞特魯跟多奇戰隊，去看看阿爾塔戈，並且用我的弓去開創一切。」頂著雙馬尾造型，模樣甜美可愛，走傲嬌路線的「艾夏公主」，一登場就引起台下粉絲爭相搶拍。

▲跟著紅髮少年冒險去。（圖／記者謝盛帆攝）
▲「艾夏公主」一登場就引起粉絲爭相搶拍。（圖／記者謝盛帆攝）

兩位Coser一現身，馬上成為玩家捕捉的焦點，因為《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》是日本大廠Falcom經典30年IP首度移植到手遊的作品，不但讓死忠粉絲直呼懷念，也吸引許多遊戲迷前來朝聖，堪稱是這屆電玩展的一大亮點。

▲跟著紅髮少年冒險去。（圖／記者謝盛帆攝）
▲日本Falcom經典30年IP《伊蘇》首度移植到手遊。（圖／記者謝盛帆攝）

試玩玩家認為：「它的畫質跟打鬥畫面都還不錯，我以第一次玩這款遊戲來講，我覺得它做得滿棒的！」另一位死忠粉絲則說：「回味起以前那種感覺，因為以前讀書的時候，都會偷偷用電腦玩那個遊戲，現在改編成手遊版，螢幕小了一點而已，可是畫質變得很好，而且可以隨時隨地的玩。」

▲宇峻奧汀。（圖／記者謝盛帆攝）
▲經典不敗！《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》吸玩家朝聖。（圖／記者謝盛帆攝）

「《伊蘇》在單機時代，有1千多萬用戶購買它的單機遊戲，而手遊版最大的特色就是動作流暢、打擊感，還有有趣的BOSS戰！」宇峻奧汀產品經理王淳民表示，《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》除了將經典BOSS們重現於遊戲中，同時加入了多人連線要素，讓玩家們可以與朋友們組隊，一起挑戰世界BOSS。

▲宇峻奧汀。（圖／記者謝盛帆攝）
▲多人連線讓玩家能與朋友組隊，一起挑戰世界BOSS。（圖／記者謝盛帆攝）

《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》今年1月底在雙平台上線後，獲得新舊玩家力挺，不到一周就突破15萬下載量，為了慶祝新伺服器開啟，遊戲官方也大方送好禮！只要登錄遊戲，第2天就能獲得主人公亞特魯的時裝，登入第7天可以再領橙色的傳奇時裝，身為粉絲必須收藏！

▲跟著紅髮少年冒險去。（圖／記者謝盛帆攝）
▲連假不無聊！跟著紅髮少年冒險去。（圖／記者謝盛帆攝）

農曆春節九天連假，還不知道如何安排嗎？不妨下載《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》，跟著紅髮少年亞特鲁來趟冒險之旅吧！

關鍵字：宇峻奧汀FalcomUSERJOY台北電玩展ShowgirlCoser亞特魯艾夏伊蘇阿爾塔戈的五大龍紅髮冒險家RPG手遊IP

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