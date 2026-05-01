《暗黑4》副總監解密「泰瑞爾回歸」　談新職業：野蠻人更ＯＰ

記者蘇晟彥／台北報導

《暗黑破壞神IV》全新資料片「憎恨之王」 28日正式上市，遊戲副總監 Zaven Harotunian 特別來台，將在 5 月 2日與玩家在三創舉辦誓師大會同樂，在活動前也特別接受台灣媒體訪談，聊起這次開發的秘辛。他指出，這次地圖雖然是在亞馬遜的故鄉，但團隊並不會因為這樣就決定將新職業選為亞馬遜戰士，而這次也因應資料片改版，將整個系統大翻新，他解釋，這個賽季也會比較短，主要是來嘗試新點子，他也認為其實大家普遍都認為新職業上線會非常強勢，但他自己則認為應該是「野蠻人」最強，大家可以選擇自己喜好的流派、盡情享受遊戲。

※以下訪談內容牽扯到遊戲劇透，請斟酌服用

▼《暗黑破壞神IV》遊戲副總監Zaven Haroutunian 特別來台與台灣玩家歡慶新資料片憎恨之王上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



這次新地圖「斯寇伐斯」是大家所熟知的亞馬遜故鄉，但在新職業卻沒有像憎恨之軀一樣，將該地區的特色職業推出，而是選擇聖騎士、術士，Zaven 解釋，其實團隊在開發時並不會以地區做為新職業的推出考量，主要還是以資料片的概念，像這次就是至高天與地獄的對立征戰，剛好推出一個光（聖騎士）一個暗（術士），至於亞馬遜戰士會不會出現在這一代中，他則語待保留。

在全新第十三賽季，已經在資料片上市時就推出，針對這次賽季內容會較為短，他也表示剛好是屬於遊戲的大翻新，因此在很多系統（像是大家知道的全新技能樹）等等，讓玩家跟過往的賽季玩起來有不同感受。而大家普遍認為新職業在上市會比較強勢，但他反而覺得「野蠻人」反而是這個賽季強勢職業，但是大家都可以自由選擇，而團隊其實一直以來只會對「破壞平衡」的職業動刀，要到影響伺服器的極端案例，並不會因為新職業太強勢就大砍一刀。

而在全新資料片中，大家熟悉的老朋友泰瑞爾從西方大陸，來到了東方大陸，在這次資料片的劇情有了巨大影響，Zaven指出，其實從以往的劇情可以知道，涅芮爾尋找泰瑞爾已久、做足了功課，跟羅拉斯已經半放棄的心態不同，而泰瑞爾也非常在意聖修亞瑞，因此才會在這個時間點巧妙回歸，在未來是否還會扮演重要劇情角色，Zaven則回應，「既然來都，就不會再去別的地方了」。

而針對劇情在最後，低語之樹已經被燒毀，但玩家仍然可以繼續領取低語古幣的獎勵，Zaven也解釋，其實大家可以在劇情破完後再去找泰伊莎對話，就可以明白「到底發生什麼事」。

此外，官方將於 5 月 2日 在三創舉辦「英雄點召日」，將邀請玩家一起慶祝資料片上市，現場將會有巨型墨菲斯托雕像、多項遊戲紀念品放送給玩家。